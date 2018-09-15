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F-22 проиграл Су-35 в злобности
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F-22 проиграл Су-35 в злобности 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: Рамблер
Американский истребитель F-22 уступает российскому Су-35 в воздушном бою и психологическом противоборстве. Недавно в небе вблизи Аляски встретились новейшие истребители России и США F-22 и Су-35. Об этом пишет издание Business Insider. Российский самолет сопровождал ядерный бомбардировщик Ту-95, а американский поднялся на перехват.
Эта встреча дала возможность сравнить качества истребителей.
Эксперты говорят, что F-22, с его невероятными акробатическими способностями в воздухе и технологией стелс, скрывающей от врагов на расстоянии, является самым смертоносным боевым самолетом США. Но он специализируется исключительно на воздушном бою. Другие самолеты при этом могут не только проводить воздушные бои, но и бомбить наземные цели, собирать разведданные или вести наблюдение. Главное преимущество F-22 — скрытность, технология стелс.
Но зачастую эти преимущества мало что значат. Эксперты считают, что в потенциальном воздушном бою с российскими истребителями F-22 окажется в худшем положении. Ему не хватает вооружения. Кроме того, при перехвате самолетов противника американский истребитель не может даже психологически напугать нарушителя.
«Во время перехвата истребитель, как правило, наклоняет свои крылья и показывает нарушителю ракеты. Но F-22 не может этого сделать; из-за своей технологии он хранит все ракеты и бомбы внутри. Пилот, вторгшийся в воздушное пространство США, не имеет понятия, вооружен ли F-22. На российском Су-35 больше ракет, чем у F-22, и они видны всем», — пишет издание.
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