«Это была оккупация»: Эстония и Грузия обвиняют Россию

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил признательность президенту Эстонии Керсти Кальюлайд за «правильную» позицию прибалтийской страны в вопросе «российской оккупации».

Данное заявление он сделал в ходе встречи с эстонским лидером, находящейся в Тбилиси с рабочим визитом, целью которого является «способствование евроатлантическим стремлениям Грузии».

«У вас [у Эстонии] есть сильная позиция в отношении оккупации Грузии, в частности, по использованию термина «оккупация». Я хочу сказать вам, что Грузия это знает и уважает вашу смелость и правильную позицию. Спасибо за такую дружбу и решительную поддержку», — сказал Маргвелашвили.

«Сильная позиция» Кальюлайд неоднократно упоминалась во время ее нынешнего визита в Грузию.

Даже сам визит начался с посещения братского кладбища. Этот жест, по словам эстонского президента, также был демонстрацией позиции Таллина по отношению к независимости Абхазии и Южной Осетии. Рассказывая об этом, эстонский политик заявила, что после 2014 года ей стало очевидно, что событий в Грузии 2008 года можно было избежать.

«Я стояла сегодня на братском кладбище и думала, что здесь не возложу лишь цветы и не только почту память погибших. Думала, что здесь похоронены люди, которые пожертвовали своей жизнью ради родины десять лет назад и многие подумали, что вся история закончилась здесь.

Так думали до того, как Россия осуществила аннексию Крыма. После этого разговор возобновился. После аннексии Крыма все поняли и проанализировали, что можно было этого избежать. Об этой новейшей истории я думала сегодня на братском кладбище», — заявила президент Эстонии.

Позже эстонский президент сказала, что использование термина «оккупация» в отношении Южной Осетии и Абхазии — «это послание Евросоюза миру».

По ее словам, для завершения «оккупации» необходимо «стратегическое терпение».

«Я понимаю, что мы хотим решить проблемы быстро, однако часто это не так», — добавила она.

В качестве мер, которые используют ЕС для реализации стремлений Грузии к возвращению Абхазии и Южной Осетии в состав страны, Кальюлайд назвала антироссийские санкции. Правда, при этом она признала, что «пока не видно, чтобы Россия изменила позицию». «Но, думаю, что санкции работают, и обязательно будет результат», — добавляет она.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были вытеснены из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения России и Грузии были разорваны.

Керсти Кальюлайд совершила визит в Грузию, чтобы принять участие в работе ежегодной международной конференции «Мир вверх ногами».

Целью конференции является поддержка евроантлантических стремлений Тбилиси. Организатором этого мероприятия выступил Институт Маккейна

Этот институт имеет представительства более чем в 30 государствах мира. Его учредителем является ныне покойный сенатор США от штата Аризона Джон Маккейн, известный своей непримиримой позицией по отношению к России.

Генеральная прокуратура РФ в 2016 году признала нежелательной организацией Институт Маккейна, который раньше действовал и в России.

В решении Генпрокуратуры говорилось, что его «работа представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государств».

Помимо участия в конференции в программу нынешнего визита Кальюлайд в Грузию также была включена встреча с премьер-министром Мамукой Бахтадзе в администрации правительства.

На встрече внимание было уделено реформам, запланированным в Грузии в сфере образования. Грузинская сторона выразила заинтересованность в опыте Эстонии в таких сферах, как образование, развитие малого и среднего бизнеса и цифровые технологии.

Эстонский президент при этом заявила, что единственно возможный для Грузии путь в ЕС — это именно продолжение реформ.