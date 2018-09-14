Детали излишни: Украина больше не нужна России

Вице-премьер признал, что в 2014 году Россия действительно зависела от поставок производящихся на Украине двигателей для вертолетов, турбинных установок и редукторов для корветов и фрегатов. В тот момент практически на всех российских судах устанавливались двигатели, собранные в Николаеве на объединении «Зоря-Машпроект». Российская оборонка оказалась под угрозой после того, как в 2014 году украинская сторона отказалась поставлять России судовые двигатели.

Однако в настоящий момент эта проблема полностью решена.

«Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт, и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, еще испытывали в 2014 году, пройдены», — сказал Борисов.

В апреле 2017 года в уникальном сборочно-испытательном комплексе НПО «Сатурн» начались испытания газотурбинного агрегата М-35Р-1 с двигателем М-70ФРУ-2 для морских программ. По существу, это стало началом российского газотурбинного двигателестроения.

В целом, в рамках импортозамещения НПО «Сатурн» с 2014 года ведет три опытно-конструкторские работы — это двигатели М90ФР, «Агрегат-ДКВП» и М70ФРУ-Р. Они предназначены для установки на фрегаты проектов 22350 и 11356, малый десантный корабль на воздушной подушке «Зубр», другие корабли и суда ВМФ России.

Новые двигатели и дизельные агрегаты для кораблей и подводных лодок производит и Коломенский завод . В 2017–2018 годах на базе новейшего дизеля Д500 была спроектирована и построена целая линейка дизельных двигателей для Военно-морского флота. Это новый типоразмерный ряд дизелей мощностью от 4412 до 7500 кВт, которые вошли в главные корабельные силовые установки.

Схожая ситуация обстояла с вертолетными двигателями. Крупнейшим предприятием, которое производило двигатели для всех российских вертолетов, многих видов самолетов и крылатых ракет, оставался запорожский завод «Мотор Сич».

У «Мотор Сич» есть представительства и часть производства в Белоруссии и России, с помощью которых предприятию удавалось обходить запрет президента Украины на продажу РФ продукции военного или двойного назначения.

За три года программа импортозамещения в этой сфере также была выполнена, а украинские двигатели ТВ3-117 заменили более мощные российские ВК-2500 производства ОДК.

«Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, и уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства», — рассказывает о результатах импортозамещения вице-премьер Борисов.

По его мнению,

приостановка всех поставок нанесла непоправимый урон именно украинскому ОПК.

«Они потеряли эти рынки сбыта, не знаю, чем они сумели их заместить. Вопрос замещения украинской продукции оборонно-промышленного комплекса для России закрыт, такого вопроса больше нет», — заключил вице-премьер.

Украинские предприятия действительно находятся в активном поиске новых рынков сбыта. Недавно стало известно, что украинская компания «Мотор Сич» в 2016 году заключила с КНР контракт, согласно которому Украина поставит китайским партнерам 250 двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10 на сумму $380 млн В 2016-м Украина уже отправила в Китай 20 таких двигателей — на оборудованных ими самолетах китайцы намерены учить своих летчиков садиться на авианосцы.

Однако усилия, предпринимаемые Киевом для спасения своих предприятий, вызывают раздражение у союзников в Вашингтоне. Уильям Триплетт, бывший советник комитета сената США по международным отношениям, заявил, что украинские поставки помогают Пекину решать проблемы с производством реактивных двигателей. По его словам, украинцы «берут деньги налогоплательщиков США, но при этом наносят удар в спину американскому флоту».

Эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер также подчеркнул, что Вашингтону следует надавить на Киев, чтобы поставки украинских реактивных двигателей в Китай прекратились.