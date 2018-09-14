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Украина перебросила бронекатера в Азовское море
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Украина надеется запустить речные бронекатеры в Азовское море 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: МО Украины
Командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Сергей Попко на своей странице в соцсети сообщил об усилении армейской группировки в Приазовье.
Удивительная армия удивительной страны: заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк ранее выставил в социальной сети пост о том, что завершена переброска в Азовское море двух бронекатеров типа «Гюрза-М».
9 сентября на воду спустили катер «Лубны», 11 сентября — «Кременчуг», и «герои» со всей Украины заполнили соцсети восторженными откликами о грядущей «перемоге». На самом деле по своим боевым характеристикам бронекатера военно-морских сил Украины (ВМСУ) пригодны лишь для службы на реках, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Виктор Сокирко.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием. Следом украинский Генштаб принял «меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья».
«Ударная сила» военно-морских сил Украины будет представлена в этой акватории легкими бронекатерами БК-02 проекта 58155 «Гюрза-М», которых в наличии имеется целых шесть штук, четыре из которых и перебрасывают сейчас на Азов.
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