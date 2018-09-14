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США потеряли секретный беспилотник
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США потеряли секретный беспилотник 

Российская Газета + ещё 1 44 минуты назад
Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
На аэродроме морской авиации Пойнт-Мугу в Калифорнии совершил аварийную посадку патрульный беспилотник MQ-4C Triton. Люди не пострадали, но происшествие квалифицировано как "инцидент первого класса" с ущерборм более двух миллионов долларов.
Авария произошла 13 сентября в 2.45 по стандартному тихоокеанскому времени (13.45 мск). Triton выполнял испытательный полет, когда на борту возникла проблема. Операторы отдали аппарату приказ на возвращение, в целях безопасности перед посадкой реактивный двигатель беспилотника был выключен. Шасси не вышло, Triton приземлился на фюзеляж.
Попавший в аварию аппарат тестируется военными с июня. По завершении испытаний его планировалось отправить на военно-морскую базу Гуам, пишет The Drive. Началось расследование причин ЧП, пока комиссия не может понять, кто управлял беспилотником в момент аварии. Во время предыдущих полетов операторы Пойнт-Мугу отвечали за взлеты и посадки БПЛА, а в воздухе ими руководили расчеты наземной станции управления в Джексонвилле, Флорида.
Представители ВМС заявили, что ущерб от аварии превысил два миллиона долларов. В носу беспилотника находятся сенсорные датчики, а в фюзеляже — усовершенствованный радар. MQ-4C Triton — морской вариант стратегического разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk. Он оснащен новой РЛС X-диапазона и предназначен для поиска кораблей в открытом море. Предполагается, что управлять "Тритонами" будут экипажи патрульных самолетов ВМС США P-8 Poseidon.
Напомним, это уже вторая за несколько месяцев авария беспилотников семейства RQ-4. 26 июня у берегов Испании упал в море стратегический беспилотный разведчик Global Hawk, выполнявший полет с сицилийской авиабазы Сигонелла. Аналогичный БПЛА разбился летом 2017 года в Калифорнии.
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