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В результате обстрелов в Алеппо погиб ребенок
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В результате обстрелов со стороны боевиков в Алеппо погиб ребенок 

ТК «Звезда» + ещё 12 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В результате обстрелов боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации, в городе Алеппо погиб один и ранено 13 человек, восемь из которых — дети. Об этом сообщил в ходе ежедневного брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.
«В результате одного из обстрелов окраин города Алеппо из 82-миллиметрового миномета погиб 11-летний ребенок, а также пострадало 13 человек, включая восемь детей», — сказал он.
Всего, по словам Савченко, за прошедшие сутки по городу было нанесено не менее 15 ударов.
Также боевики в Идлибе нанесли девять ударов по населенным пунктам провиниции Латакия и три удара по провиниции Хама.
Кроме того, сирийская вооруженная оппозиция подвергла обстрелам населенные пункты Тадеф и Телль-Рифъат провинции Алеппо, в результате которого ранения получили два мирных жителя.
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