В результате обстрелов в Алеппо погиб ребенок

В результате обстрелов со стороны боевиков в Алеппо погиб ребенок

В результате обстрелов боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации, в городе Алеппо погиб один и ранено 13 человек, восемь из которых — дети. Об этом сообщил в ходе ежедневного брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«В результате одного из обстрелов окраин города Алеппо из 82-миллиметрового миномета погиб 11-летний ребенок, а также пострадало 13 человек, включая восемь детей», — сказал он.

Всего, по словам Савченко, за прошедшие сутки по городу было нанесено не менее 15 ударов.

Также боевики в Идлибе нанесли девять ударов по населенным пунктам провиниции Латакия и три удара по провиниции Хама.

Кроме того, сирийская вооруженная оппозиция подвергла обстрелам населенные пункты Тадеф и Телль-Рифъат провинции Алеппо, в результате которого ранения получили два мирных жителя.