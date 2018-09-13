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Дания готова продать Украине три минных тральщика
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Дания готова продать Украине три минных тральщика, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Правительство Дании готово продать Украине три минных тральщика стоимостью 102 миллиона евро, сообщает в четверг "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на данные Стокгольмского института изучения проблем мира.
"Стокгольмский институт изучения проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI) в ежегодной книге об экспортных операциях по продаже оружия опубликовал информацию о готовности правительства Дании реализовать Украине минные тральщики в количестве трех единиц. Стоимость этих кораблей оценивается в 102 миллиона евро", — говорится в сообщении портала.
По его данным, вероятно в отчете речь идет о варианте противоминных кораблей по модернизированному проекту кораблей Standard Flex 300 — Standard Flex 300 MCM. Сообщается, что таких кораблей было построено четыре единицы — Havkatten (P552), Laxen (P553), Makrelen (P554) и Støren (P555), и они были выведены из состава Королевских ВМС Дании в течение 2010-2012 годов.
Сообщается, что серия из 14 многоцелевых малых корветов Standard Flex 300 строилась с 1985 по 1996 год для Королевских ВМС Дании.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием. В свою очередь, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко заявил об увеличении армейской группировки в Приазовье. При этом, по словам заместителя министра инфраструктуры страны Юрия Лавренюка, в Азовское море дополнительно переброшены два бронекатера.
Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда якобы простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море. Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.
Ранее командование украинских ВМС признало, что Украина не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях, однако отметило, что стране "необходим небольшой, но эффективный флот". Примерами такого флота являются ВМС Норвегии, Швеции и Израиля, считают украинские военные. В пресс-центре командования ВМС Украины сообщили, что Киев разрабатывает при участии иностранных специалистов стратегию развития украинского флота до 2035 года.
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