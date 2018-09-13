Дания готова продать Украине три минных тральщика, сообщили СМИ

Правительство Дании готово продать Украине три минных тральщика стоимостью 102 миллиона евро, сообщает в четверг "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на данные Стокгольмского института изучения проблем мира.

"Стокгольмский институт изучения проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI) в ежегодной книге об экспортных операциях по продаже оружия опубликовал информацию о готовности правительства Дании реализовать Украине минные тральщики в количестве трех единиц. Стоимость этих кораблей оценивается в 102 миллиона евро", — говорится в сообщении портала.

По его данным, вероятно в отчете речь идет о варианте противоминных кораблей по модернизированному проекту кораблей Standard Flex 300 — Standard Flex 300 MCM. Сообщается, что таких кораблей было построено четыре единицы — Havkatten (P552), Laxen (P553), Makrelen (P554) и Støren (P555), и они были выведены из состава Королевских ВМС Дании в течение 2010-2012 годов.

Сообщается, что серия из 14 многоцелевых малых корветов Standard Flex 300 строилась с 1985 по 1996 год для Королевских ВМС Дании.

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