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Прилепин прояснил ситуацию с разоружением своего батальона
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Захар Прилепин опроверг сообщения о разоружении «своего» батальона 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 27 12 часов назад
«Ничего такого, о чем пишут сто пятьдесят украинских СМИ — бои, взрывы — ничего этого нет. И въезд в ДНР мне никто не запрещал», — сказал газете ВЗГЛЯД писатель и бывший советник главы ДНР Захар Прилепин.
«У нас много желающих бежать впереди всех новостей и давать неподтвержденные новости», — подчеркнул Захар Прилепин.
Ранее в пятницу Telegram-канал ополченца и блогера Александра Жучковского сообщил: «в Донецке происходит разоружение „прилепинского батальона“ на территории гостиницы „Прага“. По утверждению Жучковского, „был слышен взрыв и беспорядочная стрельба (кто в кого стрелял неясно)“. Бойцов якобы не выпускали с территории, а командир батальона Сергей Фомченков (позывной „Фомич“) задержан.
>> Прилепин назвал причину своего задержания
Кроме того, Telegram-канал „Это ДНР, детка“ передал: Прилепину запрещен въезд в республику, наряду с экс-советником главы ДНР Александром Казаковым, бывшим вице-премьером Александром Тимофеевым (»Ташкентом») и недавним врио главы ДНР Дмитрием Трапезниковым.
Ничего из вышеперечисленного не соответствует действительности, пояснил Прилепин. На деле, по его словам, «есть, что называется, штатные ситуации в силу некоторых сложностей, возникших при реорганизации армии ДНР».
«Никто никого не разоружает, проходит внеплановое совещание по всем этим поводам. Там просто был указ Александра Захарченко, который вовремя не довели до командования батальона». Прилепин пояснил, что имеется в виду указ о переподчинении батальона МВД республики. Никакой стрельбы и других эксцессов, не было, добавил он. «Я надеюсь, что в течение ближайшего времени ситуация встанет на место», — сказал собеседник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу новым и.о. главы самопровозглашенной республики стал глава ее Народного совета Денис Пушилин.
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