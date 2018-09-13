Путин отметил высокий уровень основного этапа маневров «Восток-2018»

Президент России Владимир Путин отметил успешное проведение активного этапа учений "Восток-2018". Об этом он сказал во время полевого смотра войск на этих маневрах.

"Сегодня здесь на полигоне Цугол в Забайкалье завершается наиболее активный этап маневров, вы провели его на высоком уровне: все части и соединения выполнили поставленные задачи", — констатировал российский лидер.

Президент заявил, что страна продолжит развивать свои Вооруженные Силы, чтобы они были способны отстоять суверенитет РФ и поддержать союзников.

"Наш долг перед нашей страной и Родиной в том, чтобы быть готовыми отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны, а, если потребуется, и поддержать союзников, — подчеркнул Путин. — Поэтому будем и дальше укреплять наши Вооруженные Силы, оснащать их оружием и техникой последних поколений, развивать международное военное сотрудничество".

Кроме того, Путин назвал Россию миролюбивым государством, у которого нет и не может быть агрессивных планов.