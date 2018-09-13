Политолог рассказал о значении маневров «Восток-2018»

«Новая зона доверия». Политолог о значении маневров «Восток-2018»

Президент России Владимир Путин прибыл на учения "Восток-2018" на забайкальском полигоне Цугол, где с командного пункта наблюдал за основным этапом маневров "Восток-2018".

Военные учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября и являются крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус.

Воинские формирования ВС РФ , китайской и монгольской армий отработали действия по отражению наступления, нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил.

"Эти учения свидетельствуют о формировании не просто некоего общественного клуба, а полноценных военно-политических блоков, формировании новых зон доверия. То есть прежний глобальный проект, где был единственный надсмотрщик и установитель правил — США, — распадается. В период сильной экономической волатильности — когда идут и санкционные, и торговые, и таможенные войны — в этот период, как правило, роль силового ресурса резко возрастает. То есть все зависит "от винтовки" — зоны доверия должны себя охранять. Любая экономическая формация возникает только там, где есть внешний контур безопасности, охраняющий ее от всевозможных неприятностей. В это же время проходит ВЭФ. Два события — и экономическое, и военное — говорят о том, что Россия и Китай фактически преодолели внеблоковый статус", — сказал Леонид Крутаков.

Маневры "Восток-2018" начались 11 сентября и продлятся 7 дней. Они проходят под руководством министра обороны Сергея Шойгу на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана. В ходе маневров "отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности РФ.

Всего к маневрам привлечены около 300 тысяч российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров, других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.