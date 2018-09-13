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Политолог рассказал о значении маневров «Восток-2018»
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«Новая зона доверия». Политолог о значении маневров «Восток-2018» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прибыл на учения "Восток-2018" на забайкальском полигоне Цугол, где с командного пункта наблюдал за основным этапом маневров "Восток-2018".
Военные учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября и являются крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус.
Воинские формирования ВС РФ, китайской и монгольской армий отработали действия по отражению наступления, нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил.
Политолог, преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik объяснил значимость проводимых учений. Он назвал символичным тот факт, что учения проходят в одно время с Восточным экономическим форумом.
"Эти учения свидетельствуют о формировании не просто некоего общественного клуба, а полноценных военно-политических блоков, формировании новых зон доверия. То есть прежний глобальный проект, где был единственный надсмотрщик и установитель правил — США, — распадается. В период сильной экономической волатильности — когда идут и санкционные, и торговые, и таможенные войны — в этот период, как правило, роль силового ресурса резко возрастает. То есть все зависит "от винтовки" — зоны доверия должны себя охранять. Любая экономическая формация возникает только там, где есть внешний контур безопасности, охраняющий ее от всевозможных неприятностей. В это же время проходит ВЭФ. Два события — и экономическое, и военное — говорят о том, что Россия и Китай фактически преодолели внеблоковый статус", — сказал Леонид Крутаков.
Маневры "Восток-2018" начались 11 сентября и продлятся 7 дней. Они проходят под руководством министра обороны Сергея Шойгу на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана. В ходе маневров "отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности РФ.
Всего к маневрам привлечены около 300 тысяч российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров, других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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