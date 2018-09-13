Битвы ради Си: что Запад пишет о российских учениях

Представители Пентагона заявили, что будут «пристально наблюдать» за военными учениями «Восток — 2018». Ранее в военной доктрине США было отмечено, что Россия и Китай являются «ревизионистскими державами», которые могут бросить вызов США.

При этом комментируя учения, глава Пентагон Джеймс Мэттис усомнился в возможности заключения военного союза между Россией и Китаем. «Я вижу мало возможностей того, что в долгосрочной перспективе объединяет Россию и Китай», — цитирует Мэттиса РИА «Новости»

Телеканал CNBC решил обойти стороной именно военную составляющую «Востока — 2018» и обращает внимание на то, что маневры проходят в не лучшее для российской экономики время. «Несмотря на восстановление цен на нефть, страна по-прежнему находится под экономическими санкциями после присоединения к ней Крыма в 2014 году», — пишет обозреватель телеканала.

«Россия предоставляет Западу множество поводов для беспокойства», — так оценивает учения телеканал CNN.

При этом эксперты аналитического центра Jamestown Foundation ставят под сомнение тот факт, что количество военнослужащих, принимающих участие в учениях, несмотря на масштабность, соответствует заявленной цифре в 300 тыс. человек.

Большинство англоязычных изданий обращают внимание на то, что учения проходят в тот момент, когда на Восточном экономическом форуме во Владивостоке присутствует председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай и Россия регулярно сотрудничают в рамках двусторонних учений. Но это первый случай, когда Москва интегрировала китайские силы в свои ежегодные стратегические учения, которые обычно зарезервированы для ближайших союзников России», — пишет The Washington Post.

Растущая напряженность между Пекином и Вашингтоном повысила в глазах Китая ценность российских военных технологий и опыта, считают эксперты The Washington Post.

Индийское издание The Economic Times отмечает, что маневры демонстрируют растущие связи Китая и России, которые «усилились после санкций Запада в отношении России из-за украинского кризиса».

«Несмотря на то что Россия исторически подозрительно относится к намерениям Китая в своих восточных провинциях, обстоятельства привели их к совместному сильному партнерству», — говорится в публикации.

В свою очередь, телеканал Al Jazeera отмечает, что «масштабные военные маневры проводятся в то время, когда напряженные отношения между Западом и Россией дошли до пика со времен Советского Союза».

The Daily Telegraph полагает, что учения станут «триумфальным моментом» для президента России Владимира Путина. В материале говорится, что военные учения подтвердят стремление Москвы стать крупным военным и дипломатическим игроком в регионе. «Между тем, сами учения „Восток-2018“ — это не только демонстрация боевой мощи России, но и ознаменование потепления отношений с восточным соседом и бывшим врагом — Китаем».

Многие журналисты связали проводимые маневры с «демонстрацией навыков ведения боя, наработанных за время вмешательства в сирийский конфликт». В частности, телеканал Fox утверждает, что таким образом Москва хочет показать Китаю, не участвовавшему в войнах с 1979 года, «пример боевых навыков».

Стоит отметить, что в 1979 году у КНР произошел ограниченный военный конфликт из-за принадлежности острова Даманский на юге от Хабаровска. СССР и Китай в то время находились в достаточно враждебных отношениях.

«Восток-2018» — это самые масштабные маневры в современной истории России, они проходят на Дальнем Востоке. В учениях принимают участие более 300 тыс. солдат и офицеров, а также разнообразная техника. Также в них участвуют армия Монголии и Национальная освободительная армия Китая.

Согласно плану маневров, войска ЦВО и ВВО будут выступать как условные противники друг для друга.

Кроме Сухопутных войск, в мероприятиях примут участие корабли и подлодки Северного и Тихоокеанского флотов, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск (ВДВ), дальняя и военно-транспортная авиация.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал стартовавшие учения Вооруженных сил России, Китая и Монголии «Восток-2018» «рутинным процессом», передает корреспондент «Газеты.Ru»

«Идет обычный рутинный процесс учебно-тренировочный и совершенствование координации и навыков наших вооруженных сил», — сказал Песков.

Он назвал учения важными, но идущими в русле «рутинной ежегодной работы по развитию Вооруженных сил Российской Федерации», которая необходима для «обеспечения безопасности нашей страны».