Ещё
Битвы ради Си: что Запад пишет о российских учениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Битвы ради Си: что Запад пишет о российских учениях 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
К учениям «Восток-2018» приковано внимание многих зарубежных СМИ, особенно западных журналистов интересует тот факт, что маневры проводятся во время встречи глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. В Пентагоне же заявили, что будут «пристально наблюдать» за масштабными учениями, которые РФ проводит на Дальнем Востоке.
Представители Пентагона заявили, что будут «пристально наблюдать» за военными учениями «Восток — 2018». Ранее в военной доктрине США было отмечено, что Россия и Китай являются «ревизионистскими державами», которые могут бросить вызов США.
При этом комментируя учения, глава Пентагон Джеймс Мэттис усомнился в возможности заключения военного союза между Россией и Китаем. «Я вижу мало возможностей того, что в долгосрочной перспективе объединяет Россию и Китай», — цитирует Мэттиса РИА «Новости».
Телеканал CNBC решил обойти стороной именно военную составляющую «Востока — 2018» и обращает внимание на то, что маневры проходят в не лучшее для российской экономики время. «Несмотря на восстановление цен на нефть, страна по-прежнему находится под экономическими санкциями после присоединения к ней Крыма в 2014 году», — пишет обозреватель телеканала.
«Россия предоставляет Западу множество поводов для беспокойства», — так оценивает учения телеканал CNN.
При этом эксперты аналитического центра Jamestown Foundation ставят под сомнение тот факт, что количество военнослужащих, принимающих участие в учениях, несмотря на масштабность, соответствует заявленной цифре в 300 тыс. человек.
Большинство англоязычных изданий обращают внимание на то, что учения проходят в тот момент, когда на Восточном экономическом форуме во Владивостоке присутствует председатель КНР Си Цзиньпин.
«Китай и Россия регулярно сотрудничают в рамках двусторонних учений. Но это первый случай, когда Москва интегрировала китайские силы в свои ежегодные стратегические учения, которые обычно зарезервированы для ближайших союзников России», — пишет The Washington Post.
Растущая напряженность между Пекином и Вашингтоном повысила в глазах Китая ценность российских военных технологий и опыта, считают эксперты The Washington Post.
Индийское издание The Economic Times отмечает, что маневры демонстрируют растущие связи Китая и России, которые «усилились после санкций Запада в отношении России из-за украинского кризиса».
«Несмотря на то что Россия исторически подозрительно относится к намерениям Китая в своих восточных провинциях, обстоятельства привели их к совместному сильному партнерству», — говорится в публикации.
В свою очередь, телеканал Al Jazeera отмечает, что «масштабные военные маневры проводятся в то время, когда напряженные отношения между Западом и Россией дошли до пика со времен Советского Союза».
The Daily Telegraph полагает, что учения станут «триумфальным моментом» для президента России Владимира Путина. В материале говорится, что  военные учения подтвердят стремление Москвы стать крупным военным и дипломатическим игроком в регионе. «Между тем, сами учения „Восток-2018“ — это не только демонстрация боевой мощи России, но и ознаменование потепления отношений с восточным соседом и бывшим врагом — Китаем».
Многие журналисты связали проводимые маневры с «демонстрацией навыков ведения боя, наработанных за время вмешательства в сирийский конфликт». В частности, телеканал Fox утверждает, что таким образом Москва хочет показать Китаю, не участвовавшему в войнах с 1979 года, «пример боевых навыков».
Стоит отметить, что в 1979 году у КНР произошел ограниченный военный конфликт из-за принадлежности острова Даманский на юге от Хабаровска. СССР и Китай в то время находились в достаточно враждебных отношениях.
«Восток-2018» — это самые масштабные маневры в современной истории России, они проходят на Дальнем Востоке. В учениях принимают участие более 300 тыс. солдат и офицеров, а также разнообразная техника. Также в них участвуют армия Монголии и Национальная освободительная армия Китая.
Согласно плану маневров, войска ЦВО и ВВО будут выступать как условные противники друг для друга.
Кроме Сухопутных войск, в мероприятиях примут участие корабли и подлодки Северного и Тихоокеанского флотов, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск (ВДВ), дальняя и военно-транспортная авиация.
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал стартовавшие учения Вооруженных сил России, Китая и Монголии «Восток-2018» «рутинным процессом», передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Идет обычный рутинный процесс учебно-тренировочный и совершенствование координации и навыков наших вооруженных сил», — сказал Песков.
Он назвал учения важными, но идущими в русле «рутинной ежегодной работы по развитию Вооруженных сил Российской Федерации», которая необходима для «обеспечения безопасности нашей страны».
Газета.Ru: последние новости
Двойной месседж Варшавы: кому угрожает новая польская армия Как зарубежные СМИ освещают российские военные учения "Восток - 2018" 100 лет назад Красная армия взяла Казань
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина огласила план по уничтожению России704
Оценены шансы России отразить удар США896
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление385
Киселев высказался об «отвратительной мерзости»67
Кадыров вмешался в конфликт Тимати и Нурмагомедова39
Новости партнеров
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
02:14
В машине брата сестер Хачатурян произошел взрыв
Происшествия
01:19
Украина решила превратить Крым в пустыню
Общество
00:19
Москву резко накроют холода
Погода Новости Москвы
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
06:07
Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко
В мире
00:52
Британия не смогла найти «российский след»
В мире
05:35
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение