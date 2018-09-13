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Путин: у Москвы нет агрессивных планов
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Путин: у Москвы нет агрессивных планов 

BFM.RU + ещё 1 1 час назад
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Россия — миролюбивое государство, у нас нет и не может быть агрессивных планов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время полевого смотра войск на крупнейших в современной истории России маневрах «Восток-2018», передает ТАСС.
«Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы», — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что российская армия должна быть готова отстоять суверенитет и безопасность страны, а если потребуется — поддержать союзников.
Глава государства в четверг в Забайкальском крае на полигоне «Цугол» посмотрел основной этап военных маневров «Восток-2018». Учения начались 11 сентября и продлятся 7 дней. Они проходят под руководством министра обороны Сергея Шойгу на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана. В ходе маневров «отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности РФ.
Всего к маневрам привлечены около 300 тысяч российских военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров, других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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