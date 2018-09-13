Путин обратился к военным

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Путин рассказал, в чем заключается долг российских военнослужащих 

ТК «Звезда» + ещё 8 38 минут назад
Верховный главнокомандующий в четверг лично присутствовал на основном этапе военных учений «Восток-2018».
Российская армия должна быть готова отстоять суверенитет и безопасность страны, а если потребуется — поддержать своих союзников. Об этом в ходе выступления по итогам основного этапа маневров «Восток-2018» заявил президент России Владимир Путин.
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Верховный главнокомандующий в четверг лично присутствовал на основном этапе военных учений «Восток-2018».
«Наш долг перед нашей страной и родиной в том, чтобы быть готовым отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны. А если потребуется — и поддержать союзников», — сказал Путин.
По словам Путина, маневры стали сложным экзаменом для российской армии и флота.
Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих КНР и Монголии за успешное выступление на маневрах «Восток-2018». Путин вручил награды участникам маневров, отметив, что войска трех стран выполняют общую задачу — обеспечивают стабильность и безопасность на евразийском пространстве.
Маневры войск «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана. В них задействовано порядка 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч танков, БТР и других боевых машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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