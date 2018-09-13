Путин обратился к военным

Путин рассказал, в чем заключается долг российских военнослужащих

Верховный главнокомандующий в четверг лично присутствовал на основном этапе военных учений «Восток-2018».

Российская армия должна быть готова отстоять суверенитет и безопасность страны, а если потребуется — поддержать своих союзников. Об этом в ходе выступления по итогам основного этапа маневров «Восток-2018» заявил президент России Владимир Путин

Верховный главнокомандующий в четверг лично присутствовал на основном этапе военных учений «Восток-2018».

«Наш долг перед нашей страной и родиной в том, чтобы быть готовым отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны. А если потребуется — и поддержать союзников», — сказал Путин.

По словам Путина, маневры стали сложным экзаменом для российской армии и флота.

Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих КНР и Монголии за успешное выступление на маневрах «Восток-2018». Путин вручил награды участникам маневров, отметив, что войска трех стран выполняют общую задачу — обеспечивают стабильность и безопасность на евразийском пространстве.

Маневры войск «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана. В них задействовано порядка 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч танков, БТР и других боевых машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.