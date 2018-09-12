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Вертолетчики отработали маневры на сверхнизких высотах
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Вертолетчики отработали маневры на сверхнизких высотах 

News.ru 49 минут назад
Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Российские вертолетчики у побережья Севастополя отрабатывают маневрирование и заход на цель со сверхнизких высот. В учениях принимают участие транспортные Ми-8 и ударные Ми-28Н, базирующиеся вблизи Джанкоя.
Движение вертолета в 20 метрах над поверхностью воды позволяет избежать опасности наведения зенитных ракет и переносных зенитных комплексов типа «Стингер», сообщает РИА Новости.
Два вертолета Ми-28Н прошли в районе Андреевки на высоте около 15 метров над море, после чего произвели маневр захода на цель вблизи берега.
Ранее экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили практические пуски крылатых ракет на полигоне Телемба в Республике Бурятия. Залпы были произведены по наземным целям с высоты более пяти тысяч метров.
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