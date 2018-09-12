Вертолетчики отработали маневры на сверхнизких высотах

Российские вертолетчики у побережья Севастополя отрабатывают маневрирование и заход на цель со сверхнизких высот. В учениях принимают участие транспортные Ми-8 и ударные Ми-28Н, базирующиеся вблизи Джанкоя.

Движение вертолета в 20 метрах над поверхностью воды позволяет избежать опасности наведения зенитных ракет и переносных зенитных комплексов типа «Стингер», сообщает РИА Новости

Два вертолета Ми-28Н прошли в районе Андреевки на высоте около 15 метров над море, после чего произвели маневр захода на цель вблизи берега.

Ранее экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили практические пуски крылатых ракет на полигоне Телемба в Республике Бурятия. Залпы были произведены по наземным целям с высоты более пяти тысяч метров.