Союзники Москвы по ОДКБ равняются на НАТО

Страны Средней Азии активно развивают военное сотрудничество с Соединёнными Штатами , в том числе принимают участие в совместных учениях с американскими армейскими подразделениями. При этом некоторые государства продолжают публично говорить о союзнических отношениях с Россией

Монголия, Таджикистан, Узбекистан и 11 сентября Центральное военное командование США сообщило, что Афганистан Казахстан направят своих представителей для участия в учениях «Региональное сотрудничество — 2018». Манёвры будут проходить на военной базе Эдвардс в штате Массачусетс и продлятся до 21 сентября, в них примут участие около 200 военнослужащих. Сообщается, что основная цель учений — отработка совместных действий против террористов и проведение спецопераций по борьбе с наркотрафиком.

Обращает на себя внимание, что в учениях принимают участие военные из стран ОДКБ —Таджикистана и Казахстана, — которые считаются союзниками России по обеспечению безопасности на постсоветском пространстве. Армии стран-участников организации постоянно проводят совместные манёвры на земле и в воздухе, отрабатывают действия по борьбе с терроризмом. С начала этого года даже идут разговоры о легализации деятельности частных военных компаний, которые должны будут выполнять приказы государств ОДКБ.

С другой стороны, члены организации, несмотря на напряжённость в отношениях Москвы и Вашингтона, уже много лет участвуют в совместных учениях с США. Например, в августе этого года таджикские и казахские спецназовцы принимали участие в тактико-специальном миротворческом учении «Степной орёл — 2018» на территории американского штата Южная Каролина. В марте совместные таджикско-американские учения проходили в Таджикистане. Эта страна каждый год получает от США десятки единиц бронетехники и военного транспорта, прямая военная помощь Душанбе со стороны Вашингтона с 1992 года составила $1,8 млрд В период с 2012 по 2015 годы американские военные научили 1450 таджикских правоохранителей бороться с наркотрафиком. На территории Казахстана регулярно проводятся учения, на которых присутствуют военные эксперты НАТО и наблюдатели из США.

Как рассказал News.ru на условиях анонимности эксперт в сфере безопасности постсоветского пространства, представителей стран-членов ОДКБ можно в любое время встретить в штаб-квартире НАТО:

«Постсоветские государства пытаются выстраивать многовекторную политику. Страны, отправляя своих военнослужащих на совместные учения, пытаются таким образом послать месседж «цивилизованному миру», что они тоже хотят быть его частью».

При этом он замечает, что главными при обеспечении безопасности в Средней Азии остаются договоры о сотрудничестве в рамках ОДКБ, прежде всего — соглашения о строительстве совместной противоракетной и противовоздушной обороне.

«Без помощи России Таджикистан и Казахстан не смогут в полной мере обеспечить свою безопасность», — подчеркнул специалист.

«Россия никогда не спрашивает другие страны, в каких совместных учениях ей принимать участие. Соответственно, наши союзники по ОДКБ тоже не видят смысла в том, чтобы искать поддержки у Москвы. Отказаться от участия в учениях на территории США Казахстан и Таджикистан могли, но они не собирались этого делать просто потому, что не считают себя чем-то обязанными России».

По мнению Храмчихина, на безопасности государств ОДКБ учения с американцами не отразятся.