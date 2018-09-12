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Мэттис не верит в военный альянс России и Китая
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Глава Пентагона не поверил в военный альянс России и Китая 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 58 минут назад
Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис, комментируя участие военнослужащих НОАК в крупнейших российских учениях «Восток-2018», выразил сомнения в возможности формирования военного альянса между Россией и Китаем в долгосрочной перспективе.
По словам Мэттиса, Россию и Китай якобы мало объединяет в долгосрочной перспективе, так как «эти государства действуют в рамках своих интересов», передает ТАСС.
Напомним, накануне на Дальнем Востоке начались крупнейшие военные учения в современной истории России, в которых задействованы около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. В маневрах также примут участие 30 вертолетов и самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая.
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