Мэттис не верит в военный альянс России и Китая

Глава Пентагона не поверил в военный альянс России и Китая

По словам Мэттиса, Россию и Китай якобы мало объединяет в долгосрочной перспективе, так как «эти государства действуют в рамках своих интересов», передает ТАСС

Напомним, накануне на Дальнем Востоке начались крупнейшие военные учения в современной истории России, в которых задействованы около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. В маневрах также примут участие 30 вертолетов и самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая.