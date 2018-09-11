Ещё
Маневры «Восток-2018» назвали триумфом для Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

The Telegraph назвала маневры «Восток-2018» триумфом для Путина 

ТАСС + ещё 1 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Масштабные российские военные учения "Восток-2018" станут триумфом для президента России Владимира Путина, который сделал главным приоритетом модернизацию вооруженных сил после постсоветского упадка, пишет во вторник газета The Telegraph.
Издание отмечает, что проведение маневров за неделю до саммита лидеров Южной Кореи и КНДР подтвердит стремление Москвы стать крупным военным и дипломатическим игроком в регионе. При этом, по мнению некоторых наблюдателей, маневры могут быть направлены на подготовку к сценарию потенциального ядерного конфликта на Корейском полуострове.
Однако "Восток-2018" — это не только демонстрация военной мощи России, но также и развитие отношений со своим восточным соседом и бывшим неприятелем Китаем, замечает The Telegraph. Председатель КНР Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным на этой неделе на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Российский президент, как ожидается, также посетит учения, информирует газета.
Британское издание пишет, что невиданного масштаба маневры рассматриваются как предупреждение Вашингтону не продолжать напрягать отношения с Россией и не провоцировать ее в военном отношении.
С 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, а также прилегающих акваториях Тихого океана проводятся масштабные маневры "Восток-2018". Всего в них принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более одной тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
ТАСС: последние новости
Около 300 тыс. военных РФ приступают к активной фазе масштабных маневров "Восток-2018" СМИ: Турция сообщила оппозиции Сирии о необходимости готовиться к переброске в Идлиб Эксперт: беспилотники "Скат" и "Охотник" смогут в перспективе действовать в одной "стае"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель в опасности. Новый политический скандал в Германии71
Таксист напал на девушку, а она оказалась Шакрухом60
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей758
«Юанями отдашь»: Путин пошутил над Си Цзиньпинем116
Любовница родила Петросяну ребенка73
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение