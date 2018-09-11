Маневры «Восток-2018» назвали триумфом для Путина

The Telegraph назвала маневры «Восток-2018» триумфом для Путина

Масштабные российские военные учения "Восток-2018" станут триумфом для президента России Владимира Путина , который сделал главным приоритетом модернизацию вооруженных сил после постсоветского упадка, пишет во вторник газета The Telegraph

Издание отмечает, что проведение маневров за неделю до саммита лидеров Южной Кореи КНДР подтвердит стремление Москвы стать крупным военным и дипломатическим игроком в регионе. При этом, по мнению некоторых наблюдателей, маневры могут быть направлены на подготовку к сценарию потенциального ядерного конфликта на Корейском полуострове.

Однако "Восток-2018" — это не только демонстрация военной мощи России, но также и развитие отношений со своим восточным соседом и бывшим неприятелем Китаем, замечает The Telegraph. Председатель КНР Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным на этой неделе на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Российский президент, как ожидается, также посетит учения, информирует газета.

Британское издание пишет, что невиданного масштаба маневры рассматриваются как предупреждение Вашингтону не продолжать напрягать отношения с Россией и не провоцировать ее в военном отношении.