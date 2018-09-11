Британцы разглядели «невидимые» российские подлодки

Российские атомные подлодки со стелс-технологией начали прибывать в британские воды. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По данным издания, речь идет о подлодках проектов «Борей-А» и «Ясень». Им якобы удалось отследить британские подлодки и месторасположение под водой жизненно важных энергетических и коммуникационных кабелей.

По версии газеты, подлодки Британии могли отследить, когда они покинули «сверхсекретную базу» Faslane в Шотландии.

The Sun отмечает, что в случае уничтожения проложенных под Ла-Маншем кабелей Великобритания погрузится во тьму и останется без связи.

Источник издания в Минобороны отметил, что одна из новых российских подлодок оказалась гораздо тише ее предшественниц, поэтому британским системам обороны очень сложно ее отследить.

«До недавнего времени российские подводные лодки, как правило, были ужасно шумными», — заявил собеседник газеты.

Ранее источники CNN в разведках США, Британии и других стран заявили о планах России нарастить число операций в западных странах после завершения ЧМ-2018 и саммита президентов в Хельсинки.

Express писала, что новые береговые патрульные самолеты Британии и норвежские вооруженные силы будут вести совместную работу по сдерживанию «растущей российской угрозы». В 2019 году Лондон получит первый из девяти американских противолодочных самолетов P-8A. Норвегия приобретет пять таких же самолетов в ответ на «изменяющуюся ситуацию с безопасностью» в Северной Атлантике, где якобы значительно выросла активность российских подлодок.