Крупнейшие учения в России связали с Сирией

Крупнейшие маневры на Дальнем Востоке напрямую связаны с Сирией

Во вторник на пространстве Сибири и Дальнего Востока стартуют маневры «Восток-2018». Их численность поражает воображение — 300 тысяч человек. На Западе говорят, что таким размахом учений русские хотят напугать НАТО . На самом же деле, похоже, такой масштаб понадобился совсем по другой причине. И она связана с идущей уже три года нашей операцией на другом Востоке — на Ближнем.

Эксперты влиятельного американского издания National Interest в понедельник призвали Пентагон пристально наблюдать за учениями «Восток-2018» и делать соответствующие выводы. Издание делает акцент на том, что в масштабных учениях будут участвовать не только российские, но и китайские военные.

Валерий Герасимов. Активная фаза «Восток-2018» пройдет в два этапа. «Основные действия развернутся на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и ПВО, в акваториях Охотского и Берингова морей, Авачинского и Кроноцкого заливов», — предупредил на прошлой неделе начальник Генштаба

По его словам, в учениях примут участие 297 тысяч военных, более 1 тысяч самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, БМП, БТР и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. На учениях используют ракетные комплексы «Искандер», танки Т-90 и Т-80 и другую современную технику. Будут отработаны массированные авиаудары, борьба с ракетами, атака на группировки кораблей, десантирование.

Учения продлятся четыре дня, до 15 сентября. Кстати, масштабные учения «Запад-1981», с которыми министр обороны Сергей Шойгу сам сравнил «Восток-2018», длились ненамного, но дольше — с 4 по 12 сентября 1981 года. Военные эксперты напоминают, что войска были переброшены из центральной России уже задолго до официального старта учений, то есть фактически подготовка шла уже не менее месяца.

«Очевидно, решено показать возможности наших вооруженных сил в сжатые сроки перебрасывать существенные силы и технику на большие расстояния, то есть отмобилизовывать существенные силы на одном из направлений», — сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

Он предполагает, что проводить «Восток-2018» с таким размахом решено для того, чтобы максимально распространить в армии опыт сирийской войны, — чтобы офицеры, которые успели послужить инструкторами в правительственных войсках Сирии, поделились своими знаниями с максимальным количеством пока не обстрелянных офицеров.

«Думаю, что в этих учениях будут максимально использованы те результаты, которые получили наши военные в ходе сирийского конфликта», — сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

Бартош напомнил: наш генштаб с самого начала тщательно изучает опыт, набранный в Сирии. Так, меньше, чем через полгода после начала операции, в марте 2016 года, начальник Генштаба Валерий Герасимов опубликовал в журнале ВПК статью «По опыту Сирии», где анализировал характер боев в арабской республике.

«В Сирии были не только инструкторы, там все командующие округов были вместе со своими штабами, — сказал газете ВЗГЛЯД независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр. — В этом отношении да, на маневрах будут делиться опытом, потому что все армейское командование там побывало». Однако, по его мнению, теоретические наработки пригодятся на Дальнем Востоке лишь в усеченном виде: «То, что применялось в Сирии, затруднительно использовать в широкомасштабных операциях, которые отрабатываются на маневрах».

Фельгенгауэр также полностью не уверен в корректности официальных данных о численности. «Надо учитывать одно обстоятельство: скажем, на учениях „Кавказ-2016“ Шойгу объявил: участвовали 223 тысячи, но там было большое количество вольнонаемного состава, — пояснил эксперт. — Наверное, когда говорят о численности, то вольнонаемных сейчас тоже учитывают. Да, 300 тысяч заявили. Правда ли это, сказать не могу, тем более что учения еще не состоялись».

Он оговорился, что западные разведки оценить эти данные все равно вряд ли смогут — «со спутника это не подсчитаешь».

А вот Бартош считает, что нашим генералам незачем скрывать реальный масштаб маневров.

«Ясно, что все силы космической, радиотехнической разведки Запада будут направлены на эти учения. Они могут вскрыть какие-то несоответствия, если такие будут», — сказал эксперт.

По правилам, в маневрах могут участвовать только экипажи, полностью готовые к ведению боевых действий. Бартоша также впечатлил размах участия ВКС в маневрах. Если тысяча экипажей признана годной к учениям, значит, в российской авиации дела идут неплохо, ведь после провала 90-х годов такого количества подготовленных экипажей, по мнению экспертов, никак не набиралось.

«Приводится цифра в тысячу единиц авиации, в том числе, беспилотников. То, что удается сосредоточить такую воздушную мощь в сжатые сроки — это хороший показатель организации учений», — сказал эксперт. По его мнению, это указывает на заметное улучшение боевой подготовки среди наших летчиков.

А вот Фельгенгауэр и здесь сомневается в официальных анонсах.

«Вообще, с экипажами проблемы. Мало хорошо подготовленных летчиков первого класса, — признал эксперт. — Несколько десятков, сотни, может, наберутся. Говорят, участвует 1000 вертолетов, самолетов и беспилотников? Мало ли, какие беспилотники считаются. Может, это беспилотники, которые несколько сотен долларов стоят, но они тоже считаются».

Напомним, что учения «Восток-2018», крупнейшие маневры за все постсоветское время, стартуют на пространстве Сибири и Дальнего Востока как раз в день открытия Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. По приглашению Владимира Путина напомним, должны прибыть лидеры Китая, а также Японии, Южной Кореи и Монголии.

Тем временем, военные из Китая и Монголии тоже будут отрабатывать совместные действия с россиянами на полигоне «Цугол» в Забайкалье. Ожидается, что Путин посетит эти маневры сразу после заседаний ВЭФ.