Китай направит шесть самолетов на «Восток-2018»

ВВС Китая направят шесть самолетов и вертолета на маневры «Восток-2018»

ВВС Китая направят шесть самолетов и 24 вертолета на военные маневры "Восток-2018" на российский Дальний Восток, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Маневры пройдут с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки вооруженных сил на 2018 год под руководством министра обороны Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Маневры станут крупнейшими в России за 37 лет, на них привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.

"Тридцать летательных аппаратов (24 вертолета и шесть самолетов) ВВС народно-освободительной армии Китая примут участие в манёврах войск "Восток-2018", — говорится в сообщении.

По данным российского Минобороны, винтокрылые машины китайских ВВС представлены шестью вертолетами Ми-171 которые были закуплены в России, девятью вертолетами Z-9 и девятью Z-19.

Самолеты и вертолеты уже находятся на оперативных аэродромах российского Восточного военного округа. Они будут задействованы в основном этапе розыгрыша совместных практических действий российских и китайских вооруженных сил, который пройдет 13 сентября на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае.