Призывники будут платить новые штрафы

За небрежное хранение персональной электронной карты призывника, а также справки, выдаваемой взамен утерянного военного билета могут быть назначены штрафы в размере от 100 до 500 рублей. Ту же сумму придётся отдать, если обнаружат умышленную порчу или утрату этих документов.

Сегодня штрафы предусмотрены за умышленные порчу или уничтожение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, либо небрежное хранение этих документов. Если документ у армейца похитят, штрафовать его за это не станут. Сейчас аналогичные правила действуют только в отношении небрежного обращения с военным билетом. Наказание — предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.