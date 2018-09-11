Призывники будут платить новые штрафы 

За небрежное хранение персональной электронной карты призывника, а также справки, выдаваемой взамен утерянного военного билета могут быть назначены штрафы в размере от 100 до 500 рублей. Ту же сумму придётся отдать, если обнаружат умышленную порчу или утрату этих документов.
Соответствующий законопроект разработали и внесли в Госдуму сенаторы Совета Федерации во главе с членом Комитета палаты по обороне и безопасности Францем Клинцевичем. Накануне первого чтения документ планирует рассмотреть 11 сентября Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Сегодня штрафы предусмотрены за умышленные порчу или уничтожение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, либо небрежное хранение этих документов. Если документ у армейца похитят, штрафовать его за это не станут. Сейчас аналогичные правила действуют только в отношении небрежного обращения с военным билетом. Наказание — предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.