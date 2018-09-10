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Визит британского авианосца в США обернулся скандалом
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Визит британского авианосца в США обернулся скандалом 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Dave Jenkins/ Wikimedia.org
Шесть человек из команды британского авианосца Queen Elizabeth арестованы во Флориде за хулиганство и сопротивление полиции.
Флагман Королевских ВМС ошвартовался ва военно-сорской базе Мейпорт 6 сентября. В тот же вечер местная полиция задержала шестерых британских моряков за пьяные драки на улицах и в барах. Троим хулиганам предъявлено также обвинение в сопротивлении аресту. Один толкнул стража порядка, другой отказался положить руки за спину и испытал на себе действие электрошокера, третий набросился на полицейских с кулаками, пишет The Drive.
— Британцы в основном дрались друг с другом. Командование корабля пообещало принять к нарушителям порядка необходимые меры, — рассказали в полиции Джексонвилла.
Британский авианосец пришел во Флориду за истребителями F-35. Летные испытания продлятся 11 недель, за это время пара самолетов совершит порядка 500 взлетов и посадок на палубу авианосца в различных режимах. Цель тестов — отработать технику полетов американских истребителей с британского корабля. В 2019 году Queen Elizabeth ожидает участие в морских учениях НАТО у берегов Британии, где к паре американских F-35 присоединится британский самолет того же типа, недавно прилетевший на авиабазу Мэрхем.
Queen Elizabeth — крупнейший корабль ВМС Великобритании. От классических авианосцев он отличается отсутствием катапульт и аэрофинишеров, поскольку рассчитан на использование самолетов укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B, а также конвертопланов Ospray и вертолетов.
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