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Беспилотник США 11 часов вел разведку у границ РФ
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Беспилотник США 11 часов вел разведку у границ России 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk совершал полеты вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у границ России в регионе Балтики. Об этом гласят мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 04-2021, вылетевший с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в Италии, в воскресенье совершил одиннадцатичасовой полет вблизи северных границ Калининградской области, а также у западных границ Ленинградской и Псковской областей.
При этом в воздушном пространстве Эстонии он совершал полет по линии от района эстонского города Тарту до Финского залива на высоте 16 тысяч метров.
RQ-4A Global Hawk — американский стратегический БПЛА, оснащенный камерой высокого разрешения, инфракрасным сенсором и радаром для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 километров на территории противника.
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