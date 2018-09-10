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Германия задумалась об ударе по Сирии
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Германия задумалась об ударе по Сирии 

Lenta.ru + ещё 9 4 часа назад
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
Германия рассматривает возможность возможность присоединиться к США, Великобритании и Франции в нанесении ударов по Сирии. Этот вопрос изучается в Минобороны страны по просьбе Вашингтона, сообщает Bild со ссылкой на свои источники.
Министр обороны Урсула фон Ляйен отмечает, что на такие меры Берлин пойдет только в случае применения силами президента Башара Асада химического оружия против мирных жителей.
Канцлер Германии Ангела Меркель исключала участие своей страны в военных действиях в Сирии, пока не последовала просьба от США. В конце прошлой недели, отмечает издание, фон Ляйен встретилась с американским военным атташе в звании полковника и обсудила с ним эту тему. Рассматривался не только вариант авиаудара, но и, к примеру, разведывательных полетов для выбора целей последующего нападения международной коалиции во главе с США.
Берлин ранее не принимал прямого участия в военной операции в Сирии.
7 сентября Меркель впервые поддержала Россию в ближневосточной республике. По ее словам, борьба против наемников и террористов в республике — необходимость.
Сейчас сирийская армия ведет наступление на последний крупный регион в стране, который контролируется боевиками «Исламского государства» — провинцию Идлиб. 4 сентября российские ВКС провели там крупномасштабную бомбардировку.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками.
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