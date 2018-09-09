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США нанесли удар по Сирии фосфорными бомбами
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Американские самолеты нанесли удар фосфорными боеприпасами по Дейр-эз-Зору 

РИА Новости + ещё 6 25 минут назад
Фото: U.S. Air Force photo/Senior Airman Erin Trower
Два самолета F-15 США 8 сентября нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор, сообщил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.
"В провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов", — заявил он.
Савченко также отметил, что в результате ударов наблюдались сильные пожары.
"Данные о жертвах и пострадавших уточняются", — подчеркнул он.
Применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, напомнил Савченко.
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