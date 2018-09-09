США нанесли удар по Сирии фосфорными бомбами

Американские самолеты нанесли удар фосфорными боеприпасами по Дейр-эз-Зору

"В провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов", — заявил он.

Савченко также отметил, что в результате ударов наблюдались сильные пожары.

"Данные о жертвах и пострадавших уточняются", — подчеркнул он.

Применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, напомнил Савченко.