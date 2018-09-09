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Украинские бронекатера насмешили вице-адмирала
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Украинские бронекатера насмешили вице-адмирала Куликова 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Facebook/navy.mil.gov.ua
Бронекатера, которые Украина собирается перебросить в Азовское море, никак на положение сил в регионе не скажутся. Более того, говорить, будто они могут представлять хоть какую-то опасность для российского флота, вообще смешно, заявил агентству ТАСС вице-адмирал в запасе Валерий Куликов.
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Также военачальник уверен, что даже если Украина перебросит весь свой флот в Азовское море, большой роли это не сыграет. Все-таки он невелик и находится в плохом техническом состоянии. Единственный, кому выгодно создание группировки катеров в этом регионе — Петр Порошенко. Именно ему принадлежит предприятие, которое выпускает эти суда, отметил Куликов.
Ранее, украинские моряки предлагали использовать против российского флота тактику "волчьей стаи": группа небольших, быстрых катеров нападает на большой, неповоротливый корабль и буквально разрывает его, пусть даже и с потерями.
Однако специалисты план не оценили, так как большинство украинских бронекатеров рассчитаны на борьбу с наземными целями и просто не имеют эффективного противокорабельного оружия. Кроме того, история знает случай, когда "стая" катеров грузинских ВМФ пыталась атаковать российские корабли. Один из нападавших получил ракету и пошел ко дну, остальные тут же отступили.
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