Британия захотела оставить свои войска в ФРГ

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Британия захотела оставить свои войска в Германии после Brexit 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Ray Tang/Zuma/Global Look Press
Как сообщили высокопоставленные источники в минобороны королевства, после Brexit Великобритания не будет выводить войска из Германии, соответствующее распоряжение отдал глава британского военного ведомства Гэвин Уильямсон.
Одно из ключевых подразделений НАТО при форсировании танками рек — совместный инженерный полк двух стран — останется в Германии, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.
Остается в Германии и база для бронетанковых подразделений Великобритании (вмещает около 2 тыс. единиц техники).
Также в Германии сохранится специализированная «британская» территория для «крупномасштабных» военных учений.
В Германии остаются 200 британских солдат и гражданских служащих.
Как пишет издание, Уильямсон считает, что войска нужно оставить в Германии ради противодействия «российской угрозе», а также хочет показать немцам, что Берлин должен больше тратить на оборону.
При этом Уильямсон полагает, что оставлять военных в Великобритании — это «не самое продуктивное или полезное» решение.
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