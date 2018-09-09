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Опубликованы рассекреченные документы ко Дню танкиста
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Минобороны опубликовало рассекреченные документы ко Дню танкиста 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Минобороны РФ ко Дню танкиста опубликовало на своем сайте рассекреченные исторические документы, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.
"В День танкиста Минобороны России на официальном сайте публикует рассекреченные документы из фондов ЦА МО РФ, посвященных воинам-танкистам Великой Отечественной войны. Новый историко-познавательный проект Минобороны России снимает гриф секретности с ряда документов военных лет, посвященных танковым соединениям и частям и героическим подвигам советских танкистов", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, раздел открывает приказ министра ВС СССР № 27 от 16 июля 1946 года "Об установлении ежегодного праздника — Дня танкистов". Интерес любителей военной истории может вызвать приказ народного комиссара обороны СССР №325 от 16 октября 1942 года, в котором давались конкретные указания по боевому использованию танковых и механизированных частей и соединений после анализа ошибок и недочетов в применении танков в первый год войны.
Кроме того, отмечается, что часть опубликованных документов посвящена Курской битве и танковому сражению под Прохоровкой. На сайте представлены карты и схемы, раскрывающие тактическую обстановку в ходе Прохоровского сражения. Отдельный раздел проекта посвящен героическим подвигам воинов-танкистов.
"Рассекреченные архивные документы на сайте Минобороны России ставят заслон фальсификации истории, документально развенчивают многие ее лживые мифы, становятся важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи", — добавили в ведомстве.
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