Опубликованы рассекреченные документы ко Дню танкиста

Минобороны опубликовало рассекреченные документы ко Дню танкиста

Минобороны РФ ко Дню танкиста опубликовало на своем сайте рассекреченные исторические документы, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

"В День танкиста Минобороны России на официальном сайте публикует рассекреченные документы из фондов ЦА МО РФ, посвященных воинам-танкистам Великой Отечественной войны. Новый историко-познавательный проект Минобороны России снимает гриф секретности с ряда документов военных лет, посвященных танковым соединениям и частям и героическим подвигам советских танкистов", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, раздел открывает приказ министра ВС СССР № 27 от 16 июля 1946 года "Об установлении ежегодного праздника — Дня танкистов". Интерес любителей военной истории может вызвать приказ народного комиссара обороны СССР №325 от 16 октября 1942 года, в котором давались конкретные указания по боевому использованию танковых и механизированных частей и соединений после анализа ошибок и недочетов в применении танков в первый год войны.

Кроме того, отмечается, что часть опубликованных документов посвящена Курской битве и танковому сражению под Прохоровкой. На сайте представлены карты и схемы, раскрывающие тактическую обстановку в ходе Прохоровского сражения. Отдельный раздел проекта посвящен героическим подвигам воинов-танкистов.