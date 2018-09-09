Назван «маршрут вторжения России в Европу»

Британские СМИ назвали «маршрут вторжения России в Европу»

«Гитлер провел более половины Второй мировой войны, командуя операциями из гигантского бункерного комплекса, расположенного недалеко от города Кентшин. После разгрома нацистов Сталин разделил этот район на две части, аннексировав город Калининград и кусок побережья Балтийского моря», — передает «ИноСМИ» текст статьи британского издания.

Сувалкский коридор длиной в 100 километров, пролегающий между Польшей и Литвой, — это все, что соединяет страны Балтии с остальными странами Евросоюза и европейскими территориями НАТО, пишет автор статьи.

По его словам, все, что потребуется для их изоляции, — это «стремительная переброска российских войск из Калининграда и Белоруссию». «Тихие туристические города на северо-востоке Польши рискуют превратиться в те очаги, где агрессивная риторика может перерасти в военную конфронтацию», — говорится в статье.

Британское издание повествует о том, что многие жители Сувалки якобы «слышат звуки российских истребителей МиГ , появляющихся в небе по ночам, и говорят, что присутствие военных НАТО их успокаивает».

Times приводит слова Тимоти Райта, командующего войсками НАТО в польском селе Бемово Писке. Он уверен, что вероятность «нападения» России на Сувалкский коридор очень низка только потому, что там находятся натовские военные.