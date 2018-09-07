Предсказан итог столкновения ВМС США и ВМФ РФ

Военный эксперт предсказал итоги столкновения ВМС США и ВМФ России

Военный эксперт Алексей Леонков ответил на статью The National Interest , в которой рассмотрен виртуальный морской бой между линкором класса «Айова» и крейсером класса «Киров». По словам специалиста, автор материала «слабо представляет возможности» российского вооружения.

«Понятно, что автор статьи не знает советскую военно-морскую тактику, но, как выясняется, он слабо представляет и возможности вооружения, которое установлено на наших кораблях», — приводит слова Леонкова журнал «Звезда».

По мнению эксперта, ракетные комплексы «Калибр» уже показали высокую эффективность в Сирии, а помимо них у России имеются и противолодочные варианты «Калибра» морского и воздушного базирования.

« (Автор материала Кайл. — RT) Мизоками пытается убедить читателя, что основной калибр «Айовы» окажется смертоноснее российских противокорабельных ракет «Гранит», аргументируя это тем «фактом», что все ПКР «Гранит» будут сбиты корабельной системой ПВО в составе двух зенитно-артиллерийских комплексов Phalanx CIWS. Сразу скажу — это фантастика!» — утверждает Леонков.

Он добавил, что ракеты «Гранит», являясь «стайным оружием», также могут «общаться» между собой и выбирать цели благодаря системе обмена информации между ракетами.

«Командование ВМФ России не строит иллюзий по поводу морских баталий и не играет в виртуальные «морские бои». У нас один критерий истины — практика», — подытожил эксперт.