Ещё
Предсказан итог столкновения ВМС США и ВМФ РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военный эксперт предсказал итоги столкновения ВМС США и ВМФ России 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Военный эксперт Алексей Леонков ответил на статью The National Interest, в которой рассмотрен виртуальный морской бой между линкором класса «Айова» и крейсером класса «Киров». По словам специалиста, автор материала «слабо представляет возможности» российского вооружения.
«Понятно, что автор статьи не знает советскую военно-морскую тактику, но, как выясняется, он слабо представляет и возможности вооружения, которое установлено на наших кораблях», — приводит слова Леонкова журнал «Звезда».
По мнению эксперта, ракетные комплексы «Калибр» уже показали высокую эффективность в Сирии, а помимо них у России имеются и противолодочные варианты «Калибра» морского и воздушного базирования.
« (Автор материала Кайл. — RT) Мизоками пытается убедить читателя, что основной калибр «Айовы» окажется смертоноснее российских противокорабельных ракет «Гранит», аргументируя это тем «фактом», что все ПКР «Гранит» будут сбиты корабельной системой ПВО в составе двух зенитно-артиллерийских комплексов Phalanx CIWS. Сразу скажу — это фантастика!» — утверждает Леонков.
Он добавил, что ракеты «Гранит», являясь «стайным оружием», также могут «общаться» между собой и выбирать цели благодаря системе обмена информации между ракетами.
«Командование ВМФ России не строит иллюзий по поводу морских баталий и не играет в виртуальные «морские бои». У нас один критерий истины — практика», — подытожил эксперт.
14 августа издание The National Interest опубликовало материал, в котором военный эксперт Кайл Мизоками рассматривал предположительные итоги возможного боя линкора типа «Айова» с крейсером «Киров».
RT на русском: последние новости
Военный эксперт предсказал итоги столкновения ВМС США и ВМФ России Минобороны: «Белые каски» намерены снять сюжет о «химатаке» в сирийском Кафер-Зейта Франция подозревает Россию в попытке слежения за франко-итальянским спутником в 2017 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию417
На секретной встрече с Путиным в Иране произошла ошибка121
Президент Ирана обратился с призывом к России107
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу60
Новый глава ДНР сделал первое заявление188
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
03:21
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу
Политика
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
01:01
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Политика США
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение