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НАТО готовится к крупнейшим после распада СССР учениям
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Страны НАТО начали готовиться к крупнейшим после распада СССР учениям 

Lenta.ru + ещё 1 36 минут назад
Фото: Reuters
Немецкие войска прибыли в Норвегию на самые масштабные учения на северном фланге НАТО после окончания холодной войны. Об этом сообщает Reuters.
Учения пройдут в конце октября и начале ноября. В них примут участие 40 тысяч военнослужащих из 30 стран НАТО. Они будут проводить операции в воздухе, на суше и на земле на территории от Финляндии до Исландии.
Проведение таких масштабных маневров означает, что НАТО хочет усилить оборону от России, пишет Reuters.
«В последние годы фокус изменился, поскольку изменилась обстановка во всем мире и также в Европе», — заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, который встречал немецкие войска в порту Фредрикстад.
Бакке-Йенсен добавил, что в альянсе растет беспокойство относительно действий России, которая в 2014 году «аннексировала» Крым.
Россия планирует с 11 по 15 сентября провести вместе с Китаем и Монголией учения «Восток-2018». Маневры станут крупнейшими со времен генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. В них примут участие около 300 тысяч военнослужащих и 36 тысяч единиц техники.
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