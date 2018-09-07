РФ готова ударить по району Сирии, где находятся силы США

РФ уведомила США, что готова ударить по району Сирии, где находятся американские силы

Телеканал CNN утверждает, что Москва в течение последней недели дважды уведомляла Вашингтон о том, что ее силы и сирийские войска готовы наносить удары на территории Сирии , где находятся "десятки американских военных". Соответствующий материал опубликован на сайте телеканала в четверг.

По версии его источников в Пентагоне, российская сторона заявила, что "на территории, находящейся под защитой военных США , находятся боевики". Как отмечает телеканал, в Вашингтоне в связи с этим возникли "опасения, что американские силы окажутся под угрозой, если Россия нанесет удар". С американской стороны якобы последовали "предупреждения Москве не бросать вызов военному присутствию США".

Как говорится в публикации, Вашингтон, в частности, озабочен безопасностью американских военных на базе Эт-Танф в провинции Хомс под командованием США. Согласно данным телеканала, "есть опасения, что россияне могут применить авиацию или свои военные корабли в восточной части Средиземного моря для нанесения ракетного удара по тем, кто, как они заявляют, являются боевиками".

В публикации говорится, что "это может привести к конфронтации, в которую будут непреднамеренно вовлечены американские силы, если российский удар будет неточным".

"Мы, безусловно, рекомендовали им держаться подальше от Эт-Танфа, — приводит телеканал слова военного источника. — Мы готовы к ответным действиям".

CNN также приводит данные источников, сообщивших, что они "в последние дни не наблюдали наращивания российских наземных сил".