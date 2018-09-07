Ещё
РФ готова ударить по району Сирии, где находятся силы США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФ уведомила США, что готова ударить по району Сирии, где находятся американские силы 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Телеканал CNN утверждает, что Москва в течение последней недели дважды уведомляла Вашингтон о том, что ее силы и сирийские войска готовы наносить удары на территории Сирии, где находятся "десятки американских военных". Соответствующий материал опубликован на сайте телеканала в четверг.
По версии его источников в Пентагоне, российская сторона заявила, что "на территории, находящейся под защитой военных США, находятся боевики". Как отмечает телеканал, в Вашингтоне в связи с этим возникли "опасения, что американские силы окажутся под угрозой, если Россия нанесет удар". С американской стороны якобы последовали "предупреждения Москве не бросать вызов военному присутствию США".
Как говорится в публикации, Вашингтон, в частности, озабочен безопасностью американских военных на базе Эт-Танф в провинции Хомс под командованием США. Согласно данным телеканала, "есть опасения, что россияне могут применить авиацию или свои военные корабли в восточной части Средиземного моря для нанесения ракетного удара по тем, кто, как они заявляют, являются боевиками".
В публикации говорится, что "это может привести к конфронтации, в которую будут непреднамеренно вовлечены американские силы, если российский удар будет неточным".
"Мы, безусловно, рекомендовали им держаться подальше от Эт-Танфа, — приводит телеканал слова военного источника. — Мы готовы к ответным действиям".
CNN также приводит данные источников, сообщивших, что они "в последние дни не наблюдали наращивания российских наземных сил".
В российском Центре по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) на территории Сирии 1 сентября заявили журналистам, что сирийские военные захватили боевиков, которые должны были совершить теракты в Пальмире. Как уточнили военные РФ, один из взятых в плен террористов сообщил, что в подготовке группы принимали участие американские инструкторы с базы Эт-Танф.
ТАСС: последние новости
Небензя попросил США огласить список целей Пентагона для нанесения ударов в Сирии Трансляцию учений "Восток-2018" можно будет посмотреть на сайте Минобороны и на "Звезде" CNBC: Турция строит объект для возможного размещения С-400
Комментарии56
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Делегация США в Крыму обвинила Киев в нарушении прав человека36
Украина похвасталась гигантским арбузом и облажалась16
Беременную Боню бросил миллиардер27
Прилепин внес ясность в мифы вокруг убийства Захарченко158
Вдова Захарченко выступила с заявлением257
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение