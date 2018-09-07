РФ готова ударить по району Сирии, где находятся силы США

Телеканал CNN утверждает, что Москва в течение последней недели дважды уведомляла Вашингтон о том, что ее силы и сирийские войска готовы наносить удары на территории Сирии, где находятся "десятки американских военных". Соответствующий материал опубликован на сайте телеканала в четверг.
По версии его источников в Пентагоне, российская сторона заявила, что "на территории, находящейся под защитой военных США, находятся боевики". Как отмечает телеканал, в Вашингтоне в связи с этим возникли "опасения, что американские силы окажутся под угрозой, если Россия нанесет удар". С американской стороны якобы последовали "предупреждения Москве не бросать вызов военному присутствию США".
Как говорится в публикации, Вашингтон, в частности, озабочен безопасностью американских военных на базе Эт-Танф в провинции Хомс под командованием США. Согласно данным телеканала, "есть опасения, что россияне могут применить авиацию или свои военные корабли в восточной части Средиземного моря для нанесения ракетного удара по тем, кто, как они заявляют, являются боевиками".
В публикации говорится, что "это может привести к конфронтации, в которую будут непреднамеренно вовлечены американские силы, если российский удар будет неточным".
"Мы, безусловно, рекомендовали им держаться подальше от Эт-Танфа, — приводит телеканал слова военного источника. — Мы готовы к ответным действиям".
CNN также приводит данные источников, сообщивших, что они "в последние дни не наблюдали наращивания российских наземных сил".
В российском Центре по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) на территории Сирии 1 сентября заявили журналистам, что сирийские военные захватили боевиков, которые должны были совершить теракты в Пальмире. Как уточнили военные РФ, один из взятых в плен террористов сообщил, что в подготовке группы принимали участие американские инструкторы с базы Эт-Танф.