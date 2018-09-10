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Украина «перехватила» данные военных спутников РФ
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Порошенко заявил о «перехвате» данных российских военных спутников 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Украинские специалисты научились "перехватывать" данные с российских спутников, заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
По утверждению украинского лидера, во время одного из боестолкновений в Донбассе силовики с помощью разведки якобы смогли "своевременно подтянуть резервы и встретить врага".
Это, как отметил украинский президент, "стало возможным благодаря специалистам по коммуникационным специальностям, спутниковым технологиям, специалистам по компьютерной расшифровке".
При этом, заявил Порошенко, были перехвачены данные российских военных спутников, что, по его мнению, говорит о сложившейся на Украине "сильной школе", связанной с такими технологиями.
В последние годы Украина испытывает серьезные проблемы с созданием новых вооружений и поддержанием в рабочем состоянии уже существующих, а единственный созданный для Украины спутник связи "Лыбедь" с 2011 года остается на хранении в России.
Ранее министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что российский спутник приблизился к французскому аппарату Athena-Fidus на очень близкое расстояние, что, по ее мнению, является актом шпионажа. Москва пока не прокомментировала данное утверждение.
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