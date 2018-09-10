США могут ударить по силам РФ в Сирии

WSJ: США не исключают ударов по силам РФ и Ирана в Сирии

Возможность удара по силам РФ

По версии источников издания, Асад "одобрил применение газа хлора в наступательной операции на последний крупный оплот мятежников". Как утверждается в публикации, Вашингтон получил "новые разведывательные данные, свидетельствующие, что Асад позволил военным применять хлор при любых наступательных операциях". Издание уточняет, что "из последних разведывательных данных неясно, разрешил ли Асад военным также применять газ зарин".

Как следует из публикации, " Пентагон готовит возможные меры в военной сфере, однако [президент США Дональд] Трамп еще не решил, что именно повлечет за собой ответ военными средствами и будут ли США выбирать в качестве целей российские или иранские силы". Кроме того, в материале говорится, что американские официальные лица пока не уточнили "станет ли применение хлора основанием для авиаударов США по режиму Асада".

В материале отмечается, что, если США решат нанести удар по Сирии, то он, вероятно, будет более масштабным, чем прежние. В этом случае Трампу "снова придется рассмотреть вопрос о том, наносить ли удары по таким целям, как российские средства противовоздушной обороны в попытке причинить больше вреда войскам Асада".

Снова санкции

В материале приводится заявление пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт на этот счет. "Я не буду предоставлять комментариев относительно планов США, однако применение Асадом химического оружия, зарина и хлора, и безразличие к жизням гражданских лиц широко известно и нарушает стабильность в регионе", — сказал он.

По сведениям издания, США также могут ограничиться введением экономических санкций против сирийских официальных лиц. "Мы не говорили, что прибегнем к средствам в военной сфере в ответ на наступательную операцию, — отметил источник из числа чиновников. — В нашем распоряжении есть инструменты политического характера, инструменты экономического характер. Имеется целый ряд возможностей относительно того, как мы можем отреагировать, если Асад пойдет на этот безрассудный, опасный шаг.

Газета сообщает, что в последние недели США пытались не допустить проведения операции в Идлибе. В частности, по словам источников, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майкл Помпео якобы "просили своих российских коллег гарантировать, что химическое оружие не будет применено в Идлибе".

В публикации также утверждается, что "Россия отвергла предупреждения США и заявила, что силы оппозиции в Сирии могут применить химическое оружие против мирных жителей, чтобы спровоцировать ответ военными средствами со стороны США". "По словам американских чиновников, нет свидетельств того, что сирийские мятежники обладают возможностями для осуществления таких атак", — говорится в материале.

О ситуации в Идлибе

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие. По данным спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тыс. боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Восстановление Дамаском контроля над провинцией по сути станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.

Как сообщили 25 августа в Минобороны РФ, боевики при активном участии британских спецслужб готовят инсценировку применения правительственными силами химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб. Провокация должна послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии, отметили в ведомстве.