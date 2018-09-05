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Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
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Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами

Под Тулой разбили арабский броневик с русскими ракетами 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: кадр видео
В результате аварии двух грузовиков в Тульской области пострадал легкий бронеавтомобиль Ajban 440A производства ОАЭ с российским противотанковым ракетным комплексом "Корнет".
Броневик везли на трейлере, столкнувшемся с большегрузным самосвалом, перевозившим, судя по появившимся в сети фотографиям, навоз. Ajban получил серьезные повреждения ходовой части — проще говоря, ему оторвало два или более колес из четырех. Люди не пострадали.
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Ajban — семейство легких бронеавтомобилей с колесной формулой 4х4, выпускаемых в ОАЭ на основе российской разработки. Отечественный вариант бронеавтомобиля называется "Тигр". Появление арабского броневика под Тулой объяснить легко — местное КБ приборостроения имени Шипунова выпускает противотанковые ракетные комплексы "Корнет", пользующиеся большим спросом за рубежом. Вероятно, арабский броневик привезли для установки на него ПТРК — об этом свидетельствует и боевой модуль на крыше автомобиля, — пишет военный блог.
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