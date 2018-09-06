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Корабли ВМФ отработали уничтожение крылатых ракет
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Корабли Черноморского флота на учениях отработали уничтожение крылатых ракет 

ТАСС + ещё 4 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Малые противолодочные корабли "Ейск" и "Поворино" Новороссийской военной морской базы Черноморского флота в ходе учений отработали уничтожение крылатых ракет и подводной лодки условного противника. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе флота.
"Экипажи кораблей осуществили ведение противолодочных действий в составе тактической группы в условиях противодействия сил и средств условного противника. Во взаимодействии с самолетами Бе-12 Морской авиации Черноморского флота обнаружили и уничтожили подводную лодку условного противника, провели стрельбы практическими торпедами и реактивными бомбовыми установками", — говорится в сообщении.
Также на переходе морем расчеты противовоздушной обороны выполнили задачу по обнаружению низколетящих целей и уничтожению крылатых ракет с использование зенитно— ракетного комплекса "Оса-М".
Зачетные тактические учения прошли в полигонах боевой подготовки Новороссийской военной морской базы в Черном море. К нему были привлечены малые противолодочные корабли "Ейск" и "Поворино", подводная лодка "Ростов-на-Дону" и самолеты Бе-12 Морской авиации и ПВО Черноморского флота.
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