Корабли ВМФ отработали уничтожение крылатых ракет

Корабли Черноморского флота на учениях отработали уничтожение крылатых ракет

Малые противолодочные корабли "Ейск" и "Поворино" Новороссийской военной морской базы Черноморского флота в ходе учений отработали уничтожение крылатых ракет и подводной лодки условного противника. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе флота.

"Экипажи кораблей осуществили ведение противолодочных действий в составе тактической группы в условиях противодействия сил и средств условного противника. Во взаимодействии с самолетами Бе-12 Морской авиации Черноморского флота обнаружили и уничтожили подводную лодку условного противника, провели стрельбы практическими торпедами и реактивными бомбовыми установками", — говорится в сообщении.

Также на переходе морем расчеты противовоздушной обороны выполнили задачу по обнаружению низколетящих целей и уничтожению крылатых ракет с использование зенитно— ракетного комплекса "Оса-М".

Зачетные тактические учения прошли в полигонах боевой подготовки Новороссийской военной морской базы в Черном море. К нему были привлечены малые противолодочные корабли "Ейск" и "Поворино", подводная лодка "Ростов-на-Дону" и самолеты Бе-12 Морской авиации и ПВО Черноморского флота.