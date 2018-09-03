ФСБ призналась в работе в Донбассе 

Группа сотрудников Федеральной службы безопасности России направлена в самопровозглашенную Донецкую народную республику для помощи в расследовании убийства главы ДНР Александра Захарченко. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа.
«Специалисты там уже работают», — уточнил он, отвечая на вопрос о том, направлены ли сотрудники ФСБ в ДНР после гибели Захарченко в результате покушения.
По словам Беседы, в ФСБ считают, что к убийству лидера непризнанной республики причастны украинские спецслужбы.
«Мы думаем, что это определенно так», — добавил он.