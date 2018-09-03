Война с Россией: почему Вашингтон беззащитен

Михаил Ходаренок. США признали беззащитность перед российским и китайским оружием. По словам главы Северного командования ВС США генерала Терренса О'Шонесси, в случае гипотетической войны Штаты не смогут обеспечить безопасность своей территории. Как Вашингтон оказался в таком положении и чем Россия может достать до Северной Америки, рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru»

Глава Северного командования ВС США и командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси заявил, что территория США уязвима перед новейшим оружием, которым располагают некоторые гипотетические противники Вашингтона.

«Ситуация с безопасностью меняется. Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории», — заявил генерал на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США. Его слова приводят РИА «Новости».

Также О'Шонесси призвал полностью поменять оборонную стратегию Соединенных Штатов. «Мы должны фундаментально переосмыслить защиту нашей страны и продумать, как мы будем защищаться от равного по силе соперника», — подчеркнул он.

Генерал отметил, что Пентагон уже ищет способы перестать быть беззащитным перед новейшим оружием.

В частности, по его словам, министерство обороны США пытается оснастить истребители F-16 радарами с активной фазированной антенной решеткой для того, чтобы боевые самолеты могли перехватывать крылатые ракеты. Военные ищут и другие способы повышения обороноспособности.

1 марта Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Среди них — авиационный комплекс «Кинжал», ракетный комплекс «Сармат», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» и лазерное оружие. Также президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, в 20 раз превышающую скорость звука.

Тезисы доклада генерала О'Шонесси дублируют мнение, ранее высказанное экс-начальником Главного штаба Войск ПВО генерал-полковником авиации Игорем Мальцевым в беседе с «Газетой.Ru».

Тогда военачальник сказал: «…эпоха, когда США были надежно прикрыты двумя океанами и мы могли достать Соединенные Штаты только из космоса или через космос, давно завершилась».

«Достаточно сказать, если мы разместим на Чукотке достаточное количество современной ударной авиации, то мы и без космоса сможем держать под прицелом значительную часть континентальной территории и США. То есть сегодня мы вполне сможем справиться и без космоса», — уверен Мальцев.

Усилия американцев по совершенствованию воздушно-космической обороны являются свидетельством того, что они отстали в развитии собственной противовоздушной и противоракетной обороны, заявил тогда военачальник.

Иными словами, в настоящее время для США возникла совершенно новая геостратегическая ситуация.

Раньше до территории Америки могли достать только межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок. Помимо этого, удары по объектам на территории США могли нанести стратегические крылатые ракеты воздушного базирования (размещенные на бомбардировщиках Ту-160 и Ту-95) и морского базирования с подводных лодок (типа «Гранат»). То есть удар мог быть только ракетно-ядерным и никаким другим.

Другого оружия, способного достать Соединенные Штаты, в распоряжении ни СССР/России, ни Китая не было. То есть речь о войне с применением обычного оружия не шла в принципе.

Однако сегодня положение дел изменилось. Во-первых, резко возросла дальность полета не только стратегических и дальних бомбардировщиков, но и тактических самолетов. Во-вторых, на оснащении ВКС (ВВС) и сил флота появились крылатые ракеты с обычными боевыми частями с очень большой дальностью полета — от 1600 км до 5000 км.

И недалек тот день, когда удар КРВБ и КРМБ может стать массированным, то есть гипотетически в короткие сроки по территории американского континента может быть запущено несколько сотен (и даже тысяч) крылатых ракет в обычном снаряжении.

То есть на большой дальности от американского побережья в ближайшей перспективе произойдет оперативное развертывание сил флота (к примеру, руг — ракетных ударных групп, дрк — дивизий ракетных кораблей), которые могут осуществить запуск сотен и даже тысяч крылатых ракет морского базирования. Удары надводных кораблей поддержат эскадры подводных лодок, оснащенные этим же классом оружия.

А вот на отражение массированных ударов крылатых ракет, осуществляющих полет на предельно малых высотах, система противовоздушной обороны североамериканского континента не рассчитана в принципе.

«В настоящее время вопросами воздушно-космической обороны в США занимается, в основном, Объединенная система аэрокосмической обороны США и Канады — НОРАД», — рассказывал «Газете.Ru» экс-замначальника Военно-научного комитета ВВС полковник Сергей Волков.

По словам эксперта, в основном эта система замкнута на ПРЯУ — предупреждение о ракетно-ядерном ударе.

Задачи ПВО территории США в настоящее время решает лишь истребительная авиация. Аналога нашим радиотехнических войск в ВС США нет даже в первом приближении.

Какие-либо группировки американских зенитных ракетных войск развернуты только за пределами национальной территории США на период выполнения ими боевых задач в ходе локальных конфликтов.

Имеющаяся группировка сил и средств противоракетной обороны американского континента способна сегодня отразить удар одиночных баллистических ракет — но не более того.

Как считает собеседник «Газеты.Ru», американцам в сфере ВКО необходимо практически заново создавать единое информационное пространство и единое командование.

Отсюда и озабоченность генерала Терренса О'Шонесси.

К примеру, у России есть истребитель-перехватчик, способный эффективно бороться с крылатыми ракетами противника в полете — МиГ-31. Он и создавался исключительно для этих целей. Его бортовое радиоэлектронное оборудование способно на фоне подстилающей поверхности (иными словами, земли) обнаруживать и устойчиво сопровождать малозаметные цели на предельно малых высотах. А вот американцы только собираются в этих целях переоборудовать свой F-16.

То есть у гипотетических противников — России и Китая — соответствующее оружие есть, а у американцев полноценной системы радиолокационной разведки своего континента нет, системы зенитного ракетного прикрытия даже важнейших административно-политических и экономических центров нет, а истребительное авиационное прикрытие способно обеспечить оборону объектов США лишь на важнейших направлениях.

И это помимо того, что Россия и Китай огромными темпами разрабатывают гиперзвуковое оружие, для борьбы с которым пока в принципе не создано эффективных зенитных ракетных систем и даже неясно, когда они появятся.

Обстановка в сфере противовоздушной обороны континента для американцев складывается действительно серьезная, и не приходится сомневаться, что тем или иным способом эту проблему в ближайшее время они намереваются решать.