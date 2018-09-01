Удар по Сирии: Пентагон наметил цели

Обстановка вокруг Сирии снова накаляется — Пентагон уже составил список объектов в этой ближневосточной стране для массированного ракетного удара. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров жестко предупредил Запад «не играть с огнем». Москва и Вашингтон стягивают к берегам Сирии в Средиземном море свои самые мощные военные группировки за все время сирийского конфликта.

США составили предварительный список сирийских объектов, относящихся, по мнению Вашингтона, к сфере производства химического оружия, по которым может быть нанесен удар.

CNN. Работу по подбору целей проводили сотрудники американских разведывательных служб и военные эксперты, передает

Список был составлен на тот случай, если глава Белого дома Дональд Трамп примет решение о проведении новой серии авиаударов по Сирии, сообщают американские официальные лица.

Решение об ударе пока не принято, но один высокопоставленный чиновник, непосредственно знакомый с обстановкой, сказал, что военные «могут очень быстро отреагировать», если Сирия начнет атаку с помощью химического оружия.

Двумя днями ранее министр иностранных дел России Сергей Лавровзаявил, что страны Запада продолжают манипулировать Организацией о запрещении химического оружия, особенно — в отношении постановочных «химатак» в окрестностях Дамаска

«Доклад ОЗХО по инциденту в апреле этого года в Думе до сих пор не выпущен. Мы не раз привлекали внимание наших западных коллег к недопустимости грубого манипулирования этой международной организацией. В настоящее время данные попытки даже нарастают», — сказал дипломат.

По его словам, новая провокация Запада готовится для того, чтобы попытаться затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе.

«Мы с фактами на столе через наше министерство обороны, через министерство иностранных дел жестко предупредили наших западных партнеров, чтобы они не играли с огнем», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что члены организации «Белые каски» похитили 44 ребенка для того, чтобы использовать их при инсценировке химической атаки в Идлибе.

«По нашим данным, они недавно похитили 44 ребенка в зоне Идлиба для реализации этой постановки с химическим оружием», — сказал дипломат.

Он добавил, что за созданием самой организации «стоят британские спецслужбы», которые их спонсируют и руководят. Муаллем подчеркнул, что они также стояли за организацией других сфабрикованных сценариев применения химического оружия и сейчас «готовят подобное развитие ситуации» с химическим оружием в сирийском Идлибе.

В тот же день в Министерстве обороны России сообщили, что 1 сентября в Средиземном море начинаются масштабные учения группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил РФ.

«В соответствии с планом подготовки ВС Российской Федерации под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева в период с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море будет проведено масштабное учение группировки сил (войск) Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России», — сообщили в ведомстве.

В учениях примут участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилий, самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации.

Всего за два дня до объявления о готовящихся учениях стало известно, что Минобороны России разворачивает у берегов Сирии самую мощную группировку кораблей за все время сирийского конфликта.

В состав группировки входит 10 кораблей, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки. Все эти суда относятся к тем же флотилиям, чьи корабли примут участие в учениях.

Среди кораблей, входящих в группировку, ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Адмирал Эссен» и другие. Для обеспечения снабжения в Средиземное море был направлен большой морской танкер Черноморского флота «Иван Бубнов».

При этом США также ударными темпами создают группировки носителей крылатых ракет морского и воздушного базирования в Ближневосточном регионе, сообщило Минобороны РФ.

Так, 25 августа в Средиземное море вошел американский эсминец «Росс» (типа «Арли Бёрк»), который несет на борту 28 ракет морского базирования «Томагавк».

Ранее в Персидский залив зашел американский эсминец «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами морского базирования (КРМБ) на борту. В зоне их досягаемости находится практически вся территория Сирии.

На авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре также совершил перелет стратегический бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer с 24 крылатыми ракетами AGM-158 JASSM класса «воздух — земля». AGM-158 — высокоточная крылатая ракета, предназначенная для поражения важных, высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей в любых метеоусловиях и в любое время суток.

Также Пентагон собирается разместить на север Сирии системы противоракетной обороны. Об этом заявил бывший глава военной ассамблеи сирийской провинции Дейр-Эз-Зор Файез Аль-Эсмер.

В настоящий момент Штаты уже развернули 13 разведывательных систем и три модифицированных радиолокационных системы в районах Таль Байдар, Кобани и Сарри, передает НСН.

Реагируя на эскалацию напряженности в регионе, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что западные страны намерены «раскачивать» ситуацию в Сирии с тем, чтобы получить искусственный предлог для смены власти в стране.

США предпринимают циничные меры по срыву признаков стабилизации обстановки в Сирии, они не «гнушаются никакими приемами», указал дипломат. При этом он подчеркнул, что Москва готова к таким сценариям, передает ФАН.