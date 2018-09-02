Зачем Япония увеличивает военный бюджет

Фото: Бойцы 1-й воздушной бригады на учениях к востоку от Токио Reuters

Минобороны КНДР. Японии оценило военный бюджет на 2019 фискальный год в 5,3 трлн иен, что составляет почти $48 млрд Если он будет одобрен, станет рекордным за последние 70 лет. Рост расходов на вооружённые силы связан в том числе с планами по закупке американского оружия. Несмотря на прогресс по корейскому урегулированию, Токио намерен приобрести противоракетные комплексы Aegis Ashore. По мнению экспертов, Япония всё больше вкладывается в армию, чтобы иметь возможность противостоять Китаю

В 2019 году расходы на вооружённые силы Японии могут достичь рекордного объёма за всю послевоенную историю этого государства. Как сообщает агентство Kyodo, Минобороны страны запросило у правительства 5,29 трлн иен ($47,7 млрд). В 2018 году ведомство получило 4,94 трлн иен ($44,6 млрд).

Рост расходов Минобороны Японии объяснило необходимостью приобретения у американских корпораций Raytheon и Lockheed Martin двух противоракетных комплексов Aegis Ashore за 250 млрд иен ($2,26 млрд). Причём изначально японцы планировали потратить на каждую систему около 80 млрд иен ($720 млн), но в итоге решили дополнительно закупить два мощных радара.

В 2023 году американские Aegis Ashore будут размещены в префектурах Акита (север страны) и Ямагути (юго-запад). В 2019 году на нужды ПРО Минобороны Японии рассчитывает потратить 424 млрд иен ($3,83 млрд). В 2018 году на обеспечение противоракетной обороны было направлено 180 млрд иен ($1,62 млрд).

Поставка Aegis Ashore вызывает беспокойство в Москве и Пекине. Как неоднократно заявляли российские официальные лица, установки противоракетных комплексов могут использоваться и для пуска крылатых ракет семейства «Томагавк».

Обсуждение этого вопроса стало центральной темой на прошедшей 31 июля 2018 года встрече глав внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и Японии в формате «2+2». Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заверил российских коллег, что Aegis Ashore не представляют угрозу безопасности России.

Японские власти обосновывают приобретение американских систем необходимостью защиты от непредсказуемого поведения КНДР. Токио неоднократно выражал протест из-за пусков северокорейских баллистических ракет.

Дональдом Трампом. Однако в 2018 году обстановка на Корейском полуострове заметно улучшилась. В апреле председатель Госсовета Ким Чен Ын провёл встречу с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином, а в июне — с президентом США Пхеньян согласился на денуклеаризацию и ликвидировал ядерный полигон. После встречи глава Белого дома заявил, что теперь КНДР не представляет ядерной угрозы.

В беседе с RT старший научный сотрудник Центр японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков предположил, что Токио продолжает разыгрывать «северокорейскую карту». По его словам, Минобороны спекулирует на сохраняющихся страхах угрозы со стороны КНДР, чтобы увеличить военный бюджет и закупки оружия.

«Конечно, ядерный арсенал Пхеньяна — это лишь повод. Реальная причина заключается в подготовке к возможному столкновению с Китаем из-за спорных островов Сенкаку, где были обнаружены залежи нефти. Также Япония стремится обладать возможностью нанести превентивный удар по КНДР», — пояснил Кузьминков.

Военная трансформация

Военный бюджет Японии последовательно растёт с 2013 года с приходом к власти премьер-министра Синдзо Абэ . Он является выходцем из Либерально-демократической партии , которая проводит консервативный политический курс. Особое внимание премьер уделяет трансформации Сил самообороны в профессиональную армию, постепенно устраняя правовые ограничения на этом пути, которые действуют после Второй мировой войны.

В сентябре 2015 года на фоне опасений из-за ракетно-ядерной программы КНДР японский парламент разрешил Силам самообороны участвовать в зарубежных операциях. В мае 2017 года Абэ объявил о намерении в 2020 году внести изменения в конституцию государства и закрепить в ней статус вооружённых сил.

Принятый в 1947 году основной закон Японии достаточно чётко регламентирует запрет на создание армии. В частности, в Конституции провозглашается, что в стране «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны». Также Японии запрещается вести любые боевые действия наступательного характера.

Несмотря на законодательные ограничения, существующие с 1954 года Силы самообороны подразделяются на Сухопутные войска, ВВС и ВМС. Власти Японии не считают ВС страны профессиональной армией.

По состоянию на 2018 год японские вооружённые силы насчитывает свыше 247 тыс. человек. В пехотных частях служат 158,9 тыс. (включая 8 тыс. резервистов) человек, в Военно-воздушных силах — 46,9 тыс., на флоте — 45,3 тыс.

Огромный вклад в развитие Сил самообороны внесли Соединённые Штаты, рассматривавшие японские войска как противовес мощи ВС СССР и КНР. В обновлённом рейтинге Global Firepower Япония занимает 8-ю строчку, уступая США, РФ, Китаю, Индии, Франции, Великобритании и Южной Корее.

В апреле 2018 года в структуре Сил самообороны появилось первое с 1945 года амфибийное подразделение, на которое возложены функции морской пехоты (высадка десанта и удержание позиций до подхода основных сил). На вооружении нового армейского формирования находятся конвертопланы V-22 Osprey, вертолётоносцы типа «Хюга» и «Исэ», самолёты пятого поколения F-35B и десантные гусеничные машины AAV-7.

Согласно финансовому отчёту Минобороны Японии за 2018 год, ведомство уделяет большое внимание закупкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК), различных сухопутных вооружений и модернизации морской и палубной авиации.

На сегодняшний день Силы самообороны включают 679 танков, более 3 тыс. бронемашин, 800 различных артиллерийских систем, свыше 350 ЗРК, четыре авианосца, 36 эсминцев, 17 подлодок, более 700 вертолётов и 1 тыс. самолётов.

Отмежевание от США

Кузьминков прогнозирует дальнейший рост военного бюджета Японии. По его мнению, расходы могут возрасти, в том числе из-за декларируемых Токио опасений по поводу космоса и киберпространства. Собеседник RT полагает, что рост японской военной мощи противоречит интересам Москвы, хотя на текущем этапе Силы самообороны не представляют угрозы для России.

«В Японии растут антикитайские настроения и по-прежнему сильны опасения, связанные с КНДР. Однако пока сложно сказать, будет ли изменена Конституция в том ключе, как хочет Абэ. Он пользуется поддержкой большинства граждан, но как они проголосуют на референдуме, ясности нет. Таким образом премьер рискует не получить карт-бланш на коренную реформу вооружённых сил», — пояснил Кузьминков.

Ещё одной важной тенденцией третьего срока Абэ, как полагает эксперт, станет постепенный отказ от приобретения оружия у США. В настоящее время Япония является эксплуатантом широкого перечня американской военной продукции и участвует в программе покупки F-35. Однако это не мешает японской оборонной промышленности выходить из пике.