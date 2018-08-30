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Россия усилит Сирию
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Россия усилит Сирию 

Lenta.ru 1 час назад
Российские военные отправили несколько кораблей с грузами в сирийский порт Тартус. Об этом пишет Al Masdar News.
Как отмечается в Twitter-аккаунте Bosphorus Observer, который отслеживает проход боевых кораблей через пролив Босфор, в настоящее время в Сирию из Новороссийска направляется российское транспортное судно «Спарта-3».
Издание пишет, что самый большой контейнеровоз в России везет военный груз, который, вероятно, затем передадут сирийской правительственной армии и ее союзникам на северо-западе страны. Кроме того, недавно еще один корабль направился из России в Сирию. На его борту военная техника, в том числе БМП и танки, отмечает Al Masdar News.
Ранее Минобороны России сообщило, что с 1 по 8 сентября в Средиземном море пройдут учения с участием ​кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолетов дальней, военно-транспортной и морской авиации. В маневрах примут участие свыше 25 кораблей во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов».
28 августа сообщалось, что Россия усилила группировку боевых кораблей у берегов Сирии, и в ее состав теперь входят 10 кораблей и две подводные лодки. Отмечалось, что это самая мощная группировка российского флота с начала операции по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в Сирии.
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