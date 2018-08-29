Самолет НАТО «терроризирует» гражданские лайнеры у Владивостока

Военный самолет НАТО третий день подряд провоцирует опасные ситуации неподалеку от Владивостока . Об этом «Интерфаксу» рассказал знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника агентства, во вторник и среду, а также сегодня утром неопознанный лайнер, код радиолокационного ответчика которого принадлежит одной из стран Североатлантического альянса, «хаотично» пересекал воздушные трассы над Японским морем, не уведомляя об этом диспетчеров.

Это стало причиной того, что трем гражданским самолетам приходилось экстренно снижаться во избежание опасных ситуаций.

Источник отметил, что во время каждого из воздушных инцидентов вероятный самолет-разведчик НАТО пролетал над нейтральными водами вдоль береговой линией России.