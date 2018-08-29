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Самолет НАТО «терроризирует» гражданские лайнеры у Владивостока
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Самолет НАТО «терроризирует» гражданские лайнеры у Владивостока 

Рамблер + ещё 7 29 августа 2018
Военный самолет НАТО третий день подряд провоцирует опасные ситуации неподалеку от Владивостока. Об этом «Интерфаксу» рассказал знакомый с ситуацией источник.
По словам собеседника агентства, во вторник и среду, а также сегодня утром неопознанный лайнер, код радиолокационного ответчика которого принадлежит одной из стран Североатлантического альянса, «хаотично» пересекал воздушные трассы над Японским морем, не уведомляя об этом диспетчеров.
Это стало причиной того, что трем гражданским самолетам приходилось экстренно снижаться во избежание опасных ситуаций.
Источник отметил, что во время каждого из воздушных инцидентов вероятный самолет-разведчик НАТО пролетал над нейтральными водами вдоль береговой линией России.
В настоящее время российские военные готовятся к проведению в восточной части страны самых масштабных с 1981 года учений. Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщал, что в маневрах примут участие 300 тысяч человек и тысяча летательных аппаратов. В свою очередь, и.о. представителя НАТО Дилан Уайт отмечал, что наблюдать за ними были приглашены военные атташе стран Организации Североатлантического договора.
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