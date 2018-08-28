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Путин уволил 15 генералов
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Путин уволил 15 генералов силовых структур 

News.ru 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя главы МЧС РФ Владлена Аксенова. Всего российский лидер уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и СК.
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