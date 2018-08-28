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В США отказали России в полноценном авианосце
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В США отказали России в полноценном авианосце 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Александр Яковлев / РИА Новости
России к концу 2030-х годов не удастся построить авианосец с нормальным водоизмещением не менее 70 тысяч тонн, полагает автор The National Interest Дэйв Маджумдар.
«Шансы России на проектирование и строительство авианосца к тому времени крайне малы», — пишет американский военный эксперт.
Маджумдар отмечает, что единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» имеет водоизмещение около 55 тысяч тонн и построен в советское время в украинском городе Николаев, а современная Россия не в состоянии построить авианосец с водоизмещением 115 тысяч тонн. «За всю историю Россия никогда не строила военный корабль такого размера и сложности», — отмечает эксперт.
По его мнению, строящаяся в бухте города Большой Камень (Приморский край) большая верфь судостроительного завода «Звезда» не может быть использована в военных целях, поскольку в ее создании, по данным издания, задействован иностранный капитал (Южная Корея).
«В любом случае Россия, как евразийская сухопутная держава, в действительности не нуждается в большом и дорогом авианосце. Более вероятным сценарием является то, что Кремль инвестирует в крупный десантный корабль», — отмечает Маджумдар.
Начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников 24 августа 2018 года заявил о начале работ по созданию ядерной энергетической установки для авианосца нового поколения и созданию проекта такого корабля.
Дмитрий Рогозин, занимая должность вице-премьера, заявил 5 сентября 2017 года, что Россия на верфи в Дальнем Востоке к 2020 году будет способна строить авианосцы водоизмещением 110-115 тысяч тонн.
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