В США отказали России в полноценном авианосце

«Шансы России на проектирование и строительство авианосца к тому времени крайне малы», — пишет американский военный эксперт.

Маджумдар отмечает, что единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» имеет водоизмещение около 55 тысяч тонн и построен в советское время в украинском городе Николаев, а современная Россия не в состоянии построить авианосец с водоизмещением 115 тысяч тонн. «За всю историю Россия никогда не строила военный корабль такого размера и сложности», — отмечает эксперт.

«В любом случае Россия, как евразийская сухопутная держава, в действительности не нуждается в большом и дорогом авианосце. Более вероятным сценарием является то, что Кремль инвестирует в крупный десантный корабль», — отмечает Маджумдар.

Начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников 24 августа 2018 года заявил о начале работ по созданию ядерной энергетической установки для авианосца нового поколения и созданию проекта такого корабля.