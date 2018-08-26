Новое вторжение: США прикроют боевиков в Сирии

Великобританией и Запад готовит в Сирии провокацию с применением химоружия: террористы уже завезли в деревню Халлюз на юго-востоке страны 8 емкостей с хлором. Постановка станет надуманным поводом для проведения США Францией ракетно-авиационного удара по государственным объектам промышленной и экономической инфраструктуры Сирии. Это, в свою очередь, откроет коридор для нового наступления боевиков на Алеппо. Об этом сценарии сообщило Минобороны России

Поддерживаемая Западом организация «Белые каски» готовит в провинции Идлиб на юго-востоке Сирии провокацию с применением химоружия для того, чтобы обвинить в этом правительственные войска с целью оказания дополнительного давления на сирийского лидера Башара Асада , сообщило Минобороны России.

Так, по данным военного ведомства, в населенном пункте Джиср эль-Шугур под руководством представителей «Белых касок» активно проводятся так называемые тренировки по действиям «в условиях химического заражения». В этот же район ранее боевиками группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (террористическая группировка, запрещена в РФ ) были доставлены 8 емкостей с хлором. Сейчас они размещены в населенном пункте Халлюз на складе группировки «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами».

«Эта провокация с участием «Белых касок», имитирующих спасение пострадавших от химоружия, планируется при активном участии британских спецслужб и должна послужить поводом для нанесения США, Великобританией и Францией очередного ракетно-авиационного удара по государственным объектам промышленной и экономической инфраструктуры Сирии, чтобы обеспечить готовящееся наступление боевиков на Хаму и Алеппо», — указывается в сообщении ведомства.

Также, Минобороны указало на такое странное совпадение, что синхронно с призывами главаря террористов Аль-Джулани о подготовке к «джихаду» от лидеров ряда западных стран последовали ничем не обоснованные заявления о готовности к ракетным ударам по Сирии. Так, на прошедшей неделе западные СМИ растиражировали угрозы советника президента США Джона Болтона и соответствующее совместное заявление Вашингтона, Парижа и Лондона в Совете Безопасности ООН

Одновременно с этим западные страны наращивают группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке. В Персидский залив прибыл эсминец The Sullivans военно-морского флота США с 56 крылатыми ракетами на борту. А на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 высокоточными крылатыми ракетами JASSM класса «воздух — поверхность».

«Таким образом, Запад готов в очередной раз поддержать террористов и в нарушение всех норм международного права совершить акт агрессии против суверенного государства, что неминуемо вызовет очередное резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе и срыв процесса мирного урегулирования сирийского конфликта», — резюмируется коммюнике Минобороны РФ.

Днем ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганковрассказал, что сирийские боевики концентрируют силы для наступления на города Хама и Алеппо, и в распоряжении террористов имеются тяжелое вооружение и бронетехника, передает ФАН.

НСН. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что в последнее время Запад использует для безосновательных атак на Сирию даже топорно срежиссированные «поводы», передает

«Цинизм действия американцев заключается в том, что, не особо заботясь о доказательной базе, вбрасывается фейк, формируется общественное мнение, а в Персидский Залив заходит корабль с новыми «Томагавками», которые Пентагон намерен испытать в боевых условиях на сирийской ПВО», — указал сенатор.

Он пояснил, что при атаках западной коалиции пострадают многочисленные государственные объекты. При этом парламентарий посетовал, что мировое сообщество не реагирует на призывы Москвы к прекращению провокаций.

«Еще 20 лет назад такое было немыслимо даже для американцев.

Действия, которые производят наши военные, предупреждая и говоря об этом на весь мир, а также представители МИДа, которые дают политическую и правовую оценку этим действиям, это очень важно. К сожалению, приходится признать, что американцы на наши предупреждения не обращают внимания. Позиция «международного жандарма» такова, что он диктует свои правила, игнорируя здравый смысл и последствия того, что они делают», — сказал член Верхней палаты парламента.

Однако он уточнил, что необходимо ни в коем случае не допустить прямого боестолкновения между российскими и американскими войсками.