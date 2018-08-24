В Кубинке наградили участников форума Армия-2018 

Китайским лётчикам вручили ценные подарки за участие в демонстрационной программе форума.
В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» на аэродроме Кубинка врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Министерства Обороны Российской Федерации генерал-майор Роман Кордюков наградил лётный состав Центра показа авиационной техники и пилотажной группы «Первое августа» ВВС Китая.
Китайским лётчикам вручили ценные подарки за участие в демонстрационной программе форума.
Начальнику Центра показа авиационной техники полковнику Андрею Алексееву за активное участие в организации и проведении мероприятий форума был вручен соответствующий кубок.