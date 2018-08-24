Зачем США возродили Второй флот

Соединённых Штатах воссоздали Второй флот для сдерживания России Китая . Об этом было объявлено на торжественной церемонии. Второй флот будет патрулировать Восточное побережье страны и Северную Атлантику. Ранее американское командование выражало беспокойство в связи с возросшей «активностью» российских подлодок в регионе. Чем вызваны опасения Вашингтона и как может ответить Москва — в материале RT.

В США прошла торжественная церемония открытия воссозданного Второго флота.

«Мы сегодня собрались здесь, чтобы официально объявить о восстановлении Второго флота», — заявил командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон.

Командующим Вторым флотом стал вице-адмирал Эндрю Льюис . Вверенные ему силы займутся патрулированием восточного побережья Соединённых Штатов и Северной Атлантики.

Как заявил на церемонии адмирал Кристофер Грэди, катализатором возрождения Второго флота стало соперничество с Россией и Китаем.

«Нам не приходилось сталкиваться с такими соперниками со времён Холодной войны, которая закончилась три десятилетия назад», — сказал он.

В то же время Ричардсон отметил, что воссоздание Второго флота не говорит о стремлении к ведению боевых действий. «Это динамичный ответ США на динамичную атмосферу в сфере безопасности», — сказал Ричардсон.

Второй флот существовал с 1950 по 2011 год, в зоне его ответственности находились Восточное побережье Соединённых Штатов и прилегающая к Северной Америке и Гренландии северо-западная часть Атлантического океана. 4 мая 2018 года на военно-морской базе США в Норфолке было объявлено о воссоздании Второго флота.

us2ndfleet establishment ceremony at Naval Station Norfolk. Twitter © @USNavy

Второй флот является оперативным соединением, напомнил адмирал, бывший командующий Средиземноморской 5-й оперативной эскадрой кораблей ВМФ Валентин Селиванов . Если проводить параллели с российской системой, то оперативный флот соответствует оперативной эскадре кораблей ВМФ России, указал экс-командующий.

По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина , ранее Второй флот был сокращён в связи с развалом СССР.

«Сейчас они восстанавливают. Думаю, эта группировка будет во всяком случае не меньше, чем Шестой флот, который сейчас оперирует в Средиземном море», — заявил эксперт в беседе с RT.

По его словам, группировка станет ядром всех флотов военно-морских сил НАТО , которые присутствуют в регионе.

«Никто не приватизировал Атлантику»

В интервью американским СМИ Ричардсон отмечал, что поводом для воссоздания Второго флота стала возросшая активность российских подводных лодок.

По его словам, несмотря на активность ВМС Китая, главная угроза исходит от Москвы. По его словам, сейчас российские подлодки проявляют наибольшую активность за последние 25 лет.

Дандыкин отметил, что российский флот в последнее время действительно стал чаще появляться в регионе, за который будет отвечать Второй флот.

«Военный флот предназначен для того, чтобы находиться в море, ходить. И я думаю, с поступлением новых кораблей — подводных лодок, многоцелевых и других, и надводных кораблей, фрегатов, корветов — это ещё будет большая интенсивность нахождения именно в Атлантике», — уверен Дандыкин.

В то же время он подчеркнул, что активность российских подлодок не нарушает нормы международного права.

«Это нейтральные воды, никто не приватизировал Атлантику. В Северной Атлантике в советское время тоже находилась оперативная наша эскадра, в основном кораблей северного флота. Сейчас, конечно, и возможности другие. Тем не менее это необходимость», — сказал он.

Как отметил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев , создание Второго флота может нести угрозу северным морским коммуникациям России, в связи с чем Москва будет вынуждена принять определённые меры.

«На каждое действие есть противодействие, и требуются здесь определённые адекватные шаги. Я не могу их озвучить, но количественно-качественные параметры российского Северного флота будут развиваться с учётом усиления США в Арктике таким образом, чтобы обеспечить безопасность РФ на этом направлении», — цитирует Кондратьева РИА Новости.

«Надо заниматься своей службой»

По словам Ричардсона, российские подводные лодки якобы могут использоваться для того, чтобы перерезать коммуникации, проложенные по дну океана. Однако Селиванов убеждён, что подобные опасения безосновательны.

«Подводные лодки предназначены для использования в других целях, а не кабеля перерезать. И зачем их перерезать? Кроме того, что есть кабельная связь, а есть радиосвязь. Никакой целесообразности», — заметил он в беседе с RT.

Дандыкин отметил, что у России могут быть возможности для проведения подобных операций, однако в нынешнее время они не применяются.