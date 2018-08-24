Как США принуждают союзников отказаться от покупки С-400

США не исключили введение санкций против стран, которые намерены закупать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт. При этом ранее Соединённые Штаты допустили исключение для тех стран, которые пытаются уменьшить зависимость от России . По мнению экспертов, с помощью такой санкционной политики Вашингтон пытается вести борьбу за рынок вооружения и сохранить влияние на своих партнёров.

23 августа официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт в ходе еженедельного брифинга заявила, что Соединённые Штаты выступают против закупок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» партнёрами США.

«Мы против возможных покупок С-400 нашими партнёрами и союзниками по всему миру. Мы ясно дали понять, что это может спровоцировать санкции против других стран», — сказала она.

По её словам, поставка С-400 в Турцию будет «беспокоить США». «Когда такой союзник по НАТО , как Турция, использует С-400, это противоречит нашей политике», — подчеркнули в Госдепе.

Угрозами ввести санкции за покупку российских ЗРК С-400 Соединённые Штаты пытаются сохранить влияние на другие страны. Об этом в беседе с RT заявил бывший американский дипломат Джим Джатрас.

По мнению Джатраса, Вашингтон волнует не вопрос совместимости российских систем, так как уже многие страны закупали военную технику у разных поставщиков.

«На самом деле союзников у нас нет: у нас есть сателлиты, и хороший сателлит это тот, который делает то, что ему говорят. А если страна не хочет себя вести как хороший сателлит — мы берём большую дубину и начинаем угрожать. Мне кажется, лучше всего для описания политики принуждения США подойдёт выражение «санкционный раж», — отметил эксперт.

Как сообщил 21 августа глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев , выполнение контракта на поставку комплексов в Турцию начнётся в 2019 году, как и было запланировано ранее.

Борьба за рынок

США неоднократно выражали недовольство возможной поставкой российских ЗРК в Турцию. В Вашингтоне считают, что покупка российских ЗРК может привести к введению ограничительных мер в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Как отмечал помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл , ситуация может негативно сказаться на участии Турции в программе F-35.

По словам члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, грозя санкциями странам, которые проявляют интерес к закупке российских зенитных ракетных систем С-400, США ведут недобросовестную конкуренцию.

«Проигрывая России конкуренцию на рынке вооружений, США намерены прибегнуть к своему универсальному оружию — санкциям, — цитирует Клинцевича ТАСС. — Самое мягкое определение анонсируемых официальным представителем Госдепартамента США действий американцев в этом направлении — недобросовестная конкуренция».

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT согласился, что таким образом США ведут борьбу за рынок вооружения, на котором они занимают лидирующие позиции.

«Одних они милуют, других наказывают. Когда они вот так играют, то кнутом, то пряником, то понятное дело, это борьба за рынки», — отметил он.

Военный политолог, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что даже в условиях нынешней санкционной политики США не потеряет своих союзников, так как они «сидят на экономической игле». По его словам, действия Вашингтона являются «проверкой на прочность» других стран, которая может сказаться в долгосрочной перспективе.

«И когда начнутся серьезные протесты против такого рода действий санкционных со стороны Соединённых Штатов Америки, то порой процессы будут необратимыми, непредсказуемо жёсткими для Соединенных Штатов Америки со стороны тех стран, которым они грозят и санкционируют», — заметил он.

В порядке исключения

Между тем США готовы сделать исключение для Индии, которая намерена закупить российский зенитный ракетный комплекс С-400 уже к концу текущего года.

В соответствии с новым оборонным законопроектом, подписанным президентом Трампом в августе, исключение целесообразно делать в отношении тех стран, которые пытаются снизить зависимость от Российской Федерации или расширить сотрудничество с США, а также докажет, что не стремится тем самым подорвать интересы страны.

Ранее Мэттис обратился к сенаторам США с целью сделать исключение из закона об антироссийских санкциях для Индии, Вьетнама Индонезии , чтобы обеспечить поставки американского оружия в эти страны.

«Что касается Индии, то если до конца года подпишем контракт, то я думаю, что в 2020 году поставки реальны», — цитирует Шугаева РИА Новости.

По мнению Кошкина, угрожая всем санкциями, но делая отдельным государствам исключение, США формирует специфическую геополитическую конфигурацию.

«Уже и так от торговых санкций и войн формируется некая ось: Турция, Россия, Иран и Китай. Если туда ещё Индию приплюсовать, то США просто не поздоровится, — отметил аналитик. — Это чрезвычайно большое государство и население в значительной степени определяют нахождение в этом регионе. Я думаю, это основная причина, которая заставляет американцев делать поблажки. Тем более, надо понимать, что традиционно Индия закупала вооружение еще в СССР. Торговые традиции в военно-техническом сотрудничестве у нас сохраняются», — заметил эксперт.

Кошкин напомнил, что президент Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди приняли совместное решение о поставках ещё в октябре 2016 года, а согласование проходило два года.