Ещё
Анонсирован новый вертолет для ВДВ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Анонсирован новый вертолет для ВДВ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России создается «Вертолетная боевая машина десанта» — перспективный вертолет для ВДВ, первые опытные образцы которого могут поступить в войска в 2026 году, заявил исполнительный директор Московского вертолетного завода им. Миля Сергей Романенко.
«В рамках рабочей группы с ВДВ сформированы техтребования на «Вертолетную боевую машину десанта». Эта машина на восемь десантников, практически БМД, только в воздухе со всеми возможностями взлета и посадки, в том числе в высокогорных условиях», — передает РИА «Новости» слова Романенко в ходе круглого стола на «Армии-2018».
Он рассказал также, что по плану ОКР по этой машине откроются в 2019 году, первые опытные образцы начнут поступать в армию в 2026 году. По его словам, КБ Миля также разрабатывает в интересах ВДВ вертолет Ми-8АМТШ-ВН, серийное производство которого планируется начать в 2020 году.
Прототип машины представлен на закрытой экспозиции форума «Армия-2018». «В инициативном порядке ПАО „Вертолеты России“ ведет работы по созданию нового десантного вертолета на базе Ми-8АМТШ — Ми-8АМТШ-ВН. На базе известного вертолета, которыйхорошо зарекомендовал себя в Сирии, создается две машины. Первая модификация предназначена для повышения транспортер-десантной составляющей ВДВ», — сказал Романенко.
Второй вариант — Ми-8АМТШ-ВН — предназначен для огневой поддержки десантников и имеет большее вооружение. По словам Романенко, серийное производство машины в легкой модификации планируется начать на Улан-удэнском вертолетном заводе в 2020 году, тяжелой версии — в первой половине 2021 года.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Минобороны рассекретило документы о Курской битве Стало известно о создании в России новых противотанковых ракет Названы преимущества нового двигателя для Ту-95МС
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду609
Королева со скандалом сорвала шоу Малахова30
Кого из российских звезд убил СПИД121
Где Петросян взял миллиард243
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года464
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
00:35
Историк: чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?
Общество
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
02:56
Минобороны рассекретило документы о Курской битве
Армия Войска
12:14
Горбачев угрожал расчленить Украину, используя Крым
Политика В мире
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение