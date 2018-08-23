Анонсирован новый вертолет для ВДВ

«В рамках рабочей группы с ВДВ сформированы техтребования на «Вертолетную боевую машину десанта». Эта машина на восемь десантников, практически БМД, только в воздухе со всеми возможностями взлета и посадки, в том числе в высокогорных условиях», — передает РИА «Новости» слова Романенко в ходе круглого стола на «Армии-2018».

Он рассказал также, что по плану ОКР по этой машине откроются в 2019 году, первые опытные образцы начнут поступать в армию в 2026 году. По его словам, КБ Миля также разрабатывает в интересах ВДВ вертолет Ми-8АМТШ-ВН, серийное производство которого планируется начать в 2020 году.

Прототип машины представлен на закрытой экспозиции форума «Армия-2018». «В инициативном порядке ПАО „Вертолеты России“ ведет работы по созданию нового десантного вертолета на базе Ми-8АМТШ — Ми-8АМТШ-ВН. На базе известного вертолета, которыйхорошо зарекомендовал себя в Сирии , создается две машины. Первая модификация предназначена для повышения транспортер-десантной составляющей ВДВ», — сказал Романенко.

Второй вариант — Ми-8АМТШ-ВН — предназначен для огневой поддержки десантников и имеет большее вооружение. По словам Романенко, серийное производство машины в легкой модификации планируется начать на Улан-удэнском вертолетном заводе в 2020 году, тяжелой версии — в первой половине 2021 года.