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Раскрыт план спасения ядерного «Буревестника»
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Раскрыт план спасения ядерного «Буревестника» 

Lenta.ru 23 августа 2018
Фото: Министерство обороны РФ
Российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которая, возможно, утонула в Баренцевом море, может быть обнаружена и обследована атомными глубоководными станциями, несущими службу на Северном флоте, написал на страницах «Известий» военный эксперт Дмитрий Корнев.
«АГС может самостоятельно или с помощью атомной подводной лодки-носителя прибыть в нужный район, обнаружить затонувший объект, обследовать его и либо выполнить операции по подготовке к подъему, либо даже самостоятельно поднять. Судя по опубликованной в различных источниках информации, АГС неоднократно принимали участие в работах на затонувших подводных лодках и объектах, и выполнение таких миссий не требует многомесячной подготовки», — полагает специалист.
По его мнению, «кроме атомных глубоководных станций, в арсенале средств флота есть и корабли-носители беспилотных и пилотируемых поисковых подводных средств, которые имеют глубины погружения большие, чем максимальная глубина Баренцева моря». К ним эксперт относит спасательное судно «Игорь Белоусов» проекта 21300 с глубоководным спасательным аппаратом «Бестер» или специальные суда «Селигер» и «Янтарь», оборудованные необитаемыми подводными поисковыми средствами.
Также в операции по обнаружению затонувшей крылатой ракеты также может принимать участие специальный самолет наблюдения Ил-976 СКИП с эмблемой «Росатома».
Корнев заключает, что операция по спасению крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой при современных технических возможностях не может занять долгого времени.
В августе 2018 года американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, знакомые с отчетом разведки США, заявил о готовящейся Россией миссии по извлечению со дна Баренцева моря крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которая утонула в ноябре 2017 года в ходе неудачных испытаний.
О подобном оружии впервые рассказал президент России Владимир Путин в марте 2018 года. По его словам, получивший позднее название «Буревестник» является «низколетящей малозаметной крылатой ракеты, несущей ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».
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