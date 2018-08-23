Раскрыт план спасения ядерного «Буревестника»

Российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которая, возможно, утонула в Баренцевом море, может быть обнаружена и обследована атомными глубоководными станциями, несущими службу на Северном флоте, написал на страницах «Известий» военный эксперт Дмитрий Корнев

«АГС может самостоятельно или с помощью атомной подводной лодки-носителя прибыть в нужный район, обнаружить затонувший объект, обследовать его и либо выполнить операции по подготовке к подъему, либо даже самостоятельно поднять. Судя по опубликованной в различных источниках информации, АГС неоднократно принимали участие в работах на затонувших подводных лодках и объектах, и выполнение таких миссий не требует многомесячной подготовки», — полагает специалист.

По его мнению, «кроме атомных глубоководных станций, в арсенале средств флота есть и корабли-носители беспилотных и пилотируемых поисковых подводных средств, которые имеют глубины погружения большие, чем максимальная глубина Баренцева моря». К ним эксперт относит спасательное судно «Игорь Белоусов» проекта 21300 с глубоководным спасательным аппаратом «Бестер» или специальные суда «Селигер» и «Янтарь», оборудованные необитаемыми подводными поисковыми средствами.

Также в операции по обнаружению затонувшей крылатой ракеты также может принимать участие специальный самолет наблюдения Ил-976 СКИП с эмблемой «Росатома»

Корнев заключает, что операция по спасению крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой при современных технических возможностях не может занять долгого времени.

В августе 2018 года американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, знакомые с отчетом разведки США , заявил о готовящейся Россией миссии по извлечению со дна Баренцева моря крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которая утонула в ноябре 2017 года в ходе неудачных испытаний.